Barbara Palombelli assente a “Stasera Italia”. Come mai? Nella diretta di ieri, mercoledì 18 maggio, il talk è stato condotto da una collega. Al posto di Barbara, che dirige anche “Forum”, c’era infatti Stefania Cavallaro, giornalista di Rete 4. Ma cosa è successo alla Palombelli? Beh, a quanto pare la sostituzione andrà avanti ancora per un po’.

Barbara Palombelli sarà assente da “Stasera Italia” per quattro puntate. Dunque per tutta la settimana non la vedremo al suo posto nel talk dell’access prime time di Rete4. Il programma è stato condotto da Stefania Cavallaro che se l’è comunque cavata egregiamente. Le sue prime parole sono state: “Questa è una casa per me nuova ma sono comunque nella famiglia di Rete4, della quale prometto di prendermi cura”.





Barbara Palombelli assente a “Stasera Italia” per motivi personali

Non è ancora chiaro il motivo per cui Barbara Palombelli era e sarà assente per altre puntate a “Stasera Italia”. La conduttrice che l’ha sostituita Stefania Cavallaro ha parlato di non meglio precisati “motivi personali”. Quello che si sa è che Barbara sarà nuovamente al timone del programma a partire da lunedì prossimo 23 maggio. Saranno le ultime puntate prima della pausa estiva. Poi il talk tornerà a settembre per la nuova stagione.

Prima di lasciare il testimone a Stefania Cavallaro la stessa Barbara Palombelli aveva dichiarato: “Ho un annuncio da fare: per quattro serate troverete qui al mio posto Stefania Cavallaro. Io ho degli impegni e tornerò lunedì prossimo”. Nel frattempo Barbara Palombelli sarà comunque presente in video. Sia “Forum” che “Lo sportello di Forum” andranno infatti in onda con la conduttrice in nuove puntate evidentemente registrate tempo fa.

Ma chi è Stefania Cavallaro? Qualche tempo fa la giornalista in un’intervista ha rivelato: “Volevo fare giornalismo e basta. Da sempre. Da quando ero alle elementari. Ho iniziato facendo nel ’97 un corso di giornalismo a Roma, di un anno. Quando ho preso coraggio ho mandato un po’ di Cv in giro. Dopo cinque minuti dal primo fax spedito (all’epoca si faceva così!), mi ha richiamato Telelombardia. Cercavano una conduttrice del tg. E da lì non ho mai smesso…”.

“Ha detto no”. UeD, Ida Platano non si presenta e si scopre perché. Riccardo Guarnieri umiliato