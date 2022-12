Barbara Palombelli è da anni alla conduzione di Forum: guida con successo la trasmissione dal 2013 sia nella versione mattutina che va in onda su Canale 5 che in quella del primo pomeriggio, lo sportello di Forum, che va in onda su Rete 4. Il pubblico negli anni ha imparato ad apprezzare il suo stile garbato e gentile e la sua conduzione di un programma che è uno dei pilastri dei palinsesti di Mediaset lanciato da Rita Dalla Chiesa. La giornalista conduce anche Stasera Italia, sempre su Rete 4.

Ora a Mediaset si parla di cambiamenti alla conduzione di alcuni programmi e tra loro c’è proprio Forum. Infatti, stando a quanto riporta, il sito Affaritaliani.it, si parla di un “divorzio televisivo” per Barbara Palombelli che sarebbe in procinto di lasciare la guida di Forum. A quanto sembra i nuovi palinsesti Mediaset non vedono più Palombelli a Forum “che avrebbe detto più volte di essere stanca e di avere bisogno di riposare un po’”.

Forum, Barbara Palombelli verso la sostituzione: al suo posto Veronica Gentili

Di conseguenza si è già aperta la caccia alla sostituta di Barbara Palombelli: in molti si stanno chiedendo a questo punto che prenderebbe il timone di Forum in modo da proseguire il racconto delle controversie della gente comune davanti al giudice tv. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it, al posto di Palombelli “sembra che ci sarà la collega Veronica Gentili”. Una decisione “presa in accordo con la stessa Palombelli”. I palinsesti di Rete 4 già registrano degli “incroci” tra le due giornaliste, con Gentili che conduce Controcorrente che va in onda in prima serata ma nel fine settimana prende il posto alle 20.30 proprio di Stasera Italia.

Barbara Palombelli è una giornalista e ha 69 anni. È sposata con Francesco Rutelli, politico ed ex sindaco di Roma. Comincia la sua carriera nei primi anni ‘80, prima a Rai Radio 2 e poi all’Europeo come giornalista parlamentare. Tra le trasmissioni condotte o a cui prende parte come inviata o opinionista, ricordiamo Domenica In, Samarcanda, Otto e mezzo, Matrix, Pomeriggio Cinque, Quarto grado. Dal settembre 2013 conduce Forum su Rete 4 e Canale 5

Barbara Palombelli ha un figlio naturale che si chiama Giorgio, nato nel 1982. Nel 1993 la coppia ha voluto allargare la famiglia ed è partita per l’Equador. Da qui Palombelli e consorte prenderanno il primo dei loro tre figli adottivi: Francisco. Le altre due, Serena e Monica, arriveranno da una casa famiglia e dopo un periodo di affido nel 2000. È stata la stessa Serena a raccontare che lei e sua sorella Monica, abbandonate da piccole, hanno trovato conforto e amore proprio tra le braccia della conduttrice e di suo marito, ex sindaco di Roma.