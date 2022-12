Lutto per Barbara Palombelli e i fan di Forum. È morto il magistrato ed ex giudice di Forum Italo Felici. Ed è stato proprio il programma ad annunciare la dipartita dell’uomo. Suoi social, il cast di Forum ha voluto ricordare il giudice, morto all’età di 85 anni: “Il nostro grande Italo stanotte ha deciso di partire. È stato il papà di Forum, l’amico di tutti, il confidente, il consigliere. Per tanti anni ha guidato il nostro carro e ha posto le basi perché potesse resistere al tempo, ai cambiamenti, agli acciacchi degli anni.

Forum è ancora giovane grazie a lui. Ti siamo immensamente grati, la tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi”. Nato nel 1937, oltre che nei tribunali, Felici ha avuto una grande carriera anche in tv. L’uomo è è stato uno dei protagonisti di Forum dal 2011 al 2013. Ma non è finita, perché poi è stato consulente tecnico giuridico per le fiction “Senza confini”, “Mio figlio” e “Salvo D’Acquisto”, ma anche supervisiore alla sceneggiatura per “A testa alta” e “Boris Giuliano” di Rai Uno.

Lutto per Barbara Palombelli e i fan di Forum

Nella sia carriera da giudice, Felici si è occupato di molte indagini sulla camorra e sul traffico di stupefacenti. Il giudice ha lavorato anche molti omicidi, portando all’arresto Raffaele Cutolo, Michele Zaza, Lorenzo Nuvoletta e tanti altri camorristi.

Non è mancato all’uomo di essere consulente della Commissione Parlamentare Antimafia e uno dei protagonisti di una serie di incontri degli Stati Uniti con la D.E.A. e l’F.B.I. Italo Felici fu anche Capo Dipartimento al Ministero della Giustizia prima di entrare nel cast giuridico di Forum. L’uomo ha spesso raccontato che l’idea del format gli venne mentre era al mare.

Assisti alla discussione animata di due persone che litigavano per l’ombrellone: “Mi son chiesto – raccontava il giudice – se io portassi in televisione questi due che espongono le loro ragioni e ci fosse qualcuno con il martello che dicesse chi ha ragione, faccio contemporaneamente un servizio pubblico e anche un modo di far televisione nuovo. Forum è nato così”. Un lutto che lascia nel dolore l’intera redazione.

