Uomini e Donne, Mediaset ha comunicato la decisione nei giorni scorsi: ora anche il pubblico di Maria De Filippi è stata informata. Sono giorni turbolenti per il programma, alle prese con alcune grane legati ad alcuni personaggi storici del programma tra cui Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano era scoppiato a piangere davanti a tutti dopo le accuse di voler rimanere il più possibile in studio e di avere un manager (grazie al quale avrebbe sostenuto anche un provino per l’ultima edizione del Grande Fratello Vip). Alle sue lacrime in pochi credono.



Scrive un’utente: “Sono stati accompagnati alla porta personaggi migliori di Armando che è lì palesemente per la visibilità, ambisce a diventare opinionista, attore o fare qualche reality. Partecipa ad uomini e donne solo per fare polemica e gossip sugli altri ma una sua storia nona vediamo da mesi e mesi.mo sorprende Maria donna intelligente che appare intimorita da Armando quasi a non volerlo perdere, come se fosse un pilastro”.

Uomini e Donne, cambia la programmazione: stop 24 e 25 aprile



E ancora: “Fate i precisini con tutti e poi a lui vi inchinate. Svegliatevi e buttatelo fuori”. Per capire come finirà la questione bisognerà aspettare forse più del previsto. Questo perché Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione di Uomini e Donne: il programma di Maria De Filippi infatti si fermerà per due giorni all’inizio della prossima settimana.



Nello specifico i riflettori si spegneranno per le giornate del 24 e del 25 aprile. In occasione del ponte della Liberazione, il palinsesto della rete ammiraglia verrà in parte stravolto e a farne le spese saranno gli appuntamenti con Terra amara e Uomini e donne. Scrive Blasting news come: “Dalle 14:10 alle 16:10 circa, sia nella giornata di lunedì 24 che in quella del 25 aprile, è prevista la messa in onda di due film in prima visione assoluta del ciclo “Inga Lindstrom”.



E mentre arriva la notizi del cambio di programmazione per Uomini e Donne continuano ad arrivare commenti su Armando Incarnato: “Soffre di disturbo narcisistico di personalità. Un momento piange e l’istante dopo ricomincia con la violenza verbale e le velate minacce che l’hanno sempre caratterizzato. Analizzate il comportamento di questo personaggio e se riconoscete le stesse caratteristiche comportamentali in altre persone SCAPPATE! Aberrante che questo tipo di narrazione venga trasmessa da anni in tv”.