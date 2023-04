“Finisce qui”. Uomini e Donne, anticipazioni bomba su Nicole: la decisione è stata presa

Uomini e Donne, anticipazioni succose sulla tronista Nicole e la sua inaspettata decisione. Da qualche giorno vi stiamo raccontando delle vicende che riguardano la nuova protagonista del dating show di Maria De Filippi. Lo scontro con Roberta Di Padua è stato davvero clamoroso, qualcosa che continua a far discutere nonostante le liti e le discussioni sopra le righe non manchino certo a UeD. Addirittura l’ex di Riccardo Guarnieri ha minacciato di ricorrere alle vie legali.

Nicole Santinelli, infatti, ha preso di mira Roberta e, prendendo spunto dalle sue parole, ha fatto delle allusioni che non sono piaciute per niente alla dama, vecchia conoscenza del programma: “Lei nella sua maniera sottile mi ha detto quella frase che non mi è scesa e per la quale lei ne risponderà…”. Per saperne di più basta cliccare qui sotto, per il resto arrivano indiscrezioni davvero inaspettate sulle mosse della tronista.

Leggi anche: “Squallore, ora ne risponderai”. UeD, si passa alle ‘maniere forti’. Roberta Di Padua è nera e avvisa Maria





Nicole dice no a Cristian e continua il percorso a UeD

Cosa succederà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? L’attendibile Lorenzo Pugnaloni lo ha svelato a Blasting News. Intanto va ricordato che Nicole aveva fatto capire di essere interessata ad Andrea. Anzi, più che interessata visto che si è parlato pure di un “bigliettino-gate” e quindi dell’ipotesi che i due si frequentassero anche fuori dallo show, cosa ovviamente vietatissima.

Cristian aveva preso malissimo tutta la faccenda e deciso di lasciare il programma. Forse sperava che Nicole lo andasse a riprendere. Ma la tronista ha scelto di lasciarlo andare via e dunque saranno altri a contendersi il suo cuore. Nel frattempo sul web c’è chi lancia indiscrezioni, tutte da verificare, su una presunta crisi tra l’ex tronista Federico Nicotera e la sua scelta Carola. Chissà, sono usciti da così poco e già è crisi? Mah…

Intanto, tornando a quello che vedrete nelle prossime puntate c’è da segnalare che Paola, dama del Trono Over, finirà nell’occhio del ciclone, travolta dalle critiche. Gianni Sperti e Armando Incarnto, infatti, non le perdoneranno la decisione di rifiutare un pretendente giunto in studio per lei. Critiche, attacchi e polemiche, insomma gli ingredienti che, assieme alle passioni e le emozioni dei nuovi amori, rendono UeD una delle trasmissioni più seguite di sempre.

“Lascia UeD”. Nicole, perché in studio e fuori ora è il caos più totale