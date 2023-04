“Maria non la sopporta…”. UeD, se ne sono accorti tutti. La scoperta choc sulla De Filippi

Uomini e Donne, lo scontro tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli infiamma il pubblico. E ora spunta una strana teoria. Nelle ultime ore il livello della diatriba tra l’ex di Riccardo Guarnieri e la tronista ha raggiunto livelli altissimi. Roberta è addirittura pronta a ricorrere alle vie legali per difendere la sua reputazione che a suo dire sarebbe stata lesa dalle parole – o forse ‘frecciate’? – di Nicole. Quest’ultima si difende, ma la ‘guerra’ continua.

Per capire di cosa stiamo parlando potete dare uno sguardo qui. Nel frattempo sotto l’attenzione degli appassionati del dating show di Maria De Filippi ci sono finiti i comportamenti dei corteggiatori di Nicole Santinelli e in pratica anche di quest’ultima. Infatti a quanto pare Andrea avrebbe consegnato un bigliettino di nascosto alla tronista. Ma nonostante questo l’altro pretendente, Carlo, è convinto di poterla spuntare. A questo punto interviene pure l’opinionista del programma, Gianni Sperti, che vuole vederci chiaro.

Il ‘bigliettino gate’ e la teoria su Nicole Santinelli

Gianni Sperti ha chiesto a Carlo perché continua a sperare in una storia con Nicole Santinelli dopo il bigliettino che Andrea ha dato alla tronista. Il corteggiatore risponde: “Beh se ci fosse stato scritto un numero di telefono o ‘ci vediamo dopo’, me ne sarei andato via subito”. L’opinionista ribatte che se ciò fosse avvenuto sarebbe dovuta andare via Nicole. Ma Carlo crede alla buona fede di quest’ultima.

Andrea così interviene per difendere sé stesso e Nicole: “Ho detto già ieri che è stato un mio errore, per me quello che c’era dentro il biglietto era una cosa irrisoria. Da quello che c’è scritto nel biglietto si capisce che non ci vediamo fuori. Lei non c’entra niente, perché avrei dovuto io parlare con Claudio. Io ho sempre detto tutto a Claudio. Quando ho incontrato un’amica in comune l’ho detto. Non c’era scritto un numero di telefono o la via di casa. Gianni sei una persona molto intelligente, se la conoscevo fuori rischiavo di scrivere un biglietto qui dentro?”.

Nel pubblico, intanto, si fa strada una teoria e cioè che a Maria De Filippi non piaccia molto l’atteggiamento di Nicole Santinelli e così lascia parecchio spazio a Roberta Di Padua che continua ad attaccare la tronista: “Sei proprio vuota, non arrivi. E oltretutto fare le cose sotto… La persona che mi fa più specie sei tu Carlo, è inspiegabile quello che fai“. Infine l’ex di Guarnieri conclude: “Se sceglierà te è solo per dimostrare che non c’era niente tra loro. Svegliati che è ora”.

