“Da bambina mi chiamavano il maschiaccio di casa”. Si racconta in questo modo Nicole Santinelli, la nuova tronista di Uomini e Donne. Sarà lei a prendere posto di Federico Dainese sul trono del programma di Maria De Filippi: il ragazzo ha deciso di lasciare il programma nelle settimane scorse dopo 4 mesi di conoscenze che non sono andate a buon fine: “Penso che sia la scelta più giusta che hai fatto. Come hai sottolineato non hai costruito nessun rapporto qui dentro”, ha commentato Gianni Sperti.

Ha deciso di presentarsi a Uomini e Donne perché è alla ricerca di un amore da favola come quello dei suoi genitori e nel video di presentazione ha raccontato di non tollerare i bugiardi, i presuntuosi ed i maleducati: “Non ho un prototipo di uomo ma cerco un uomo educato e sul quale posso fare affidamento…sono un’eterna romanticona e sogno un amore eterno proprio perché l’ho vissuto nella mia famiglia…sogno un amore da favola!”.

Nicole Santinelli di UeD: età, altezza, peso, lavoro della tronista

Sul profilo Instagram di Uomini e Donne è comparso il video di presentazione di Nicole Santinelli. Ama i motori, le piace guidare, le piacciono gli sport acquatici, quelli pericolosi e l’arrampicata. È un’eterna romanticona e sta ristrutturando casa: “Un bel casino”, ha commentato. Dice di aver preso l’amore per la cucina dalla madre (“Uno dei ricordi più belli da bambina è quando, al pomeriggio, preparavamo la crostata di ciliegie”) e di suo padre dice che “è un bonaccione, ho preso questo suo lato del carattere”.

Nicole Santinelli ha 29 anni, è romana, è alta 167 centimetri circa per un peso di 50 chili circa, il suo account Instagram è @nicole___santinelli e conta 150 follower. È abbastanza probabile che questo numero possa salire appena metterà piede in studio a Uomini e Donne e inizierà a farsi conoscere dal pubblico. La ragazza lavora come account manager di una azienda informatica e cura la pagina social di un ristorante romano. Sul suo profilo ama condividere immagini di vita quotidiana ma anche foto realizzate nel corso di shooting fotografici.

Sulla sua pelle ha deciso di tatuarsi a 22 anni una scritta: “Ciò che non ti uccide può solo renderti più forte”. Si tratta del motto della sua vita che vale anche in amore. In passato è stata fidanzata con Manuel Funari, poi la relazione è naufragata e non si conoscono i reali motivi. È possibile che la nuova tronista possa rivelarli in trasmissione. La storia risale a qualche anno fa: ora ha deciso di mettersi in gioco e partecipare a Uomini e Donne per trovare l’anima gemella.