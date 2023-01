A Uomini e Donne è in arrivo la nuova tronista. La presentazione ufficiale è avvenuta nelle scorse ore e il video è stato pubblicato su Witty e sulla pagina Instagram del dating show di Maria De Filippi. Da parte della ragazza sono stati forniti dettagli sulla sua vita privata e su ciò che cerca nella sua vita a livello sentimentale. Ovviamente possiamo subito anticiparvi che si tratta di una giovane molto bella e che certamente conquisterà il pubblico. Dato che i primi giudizi sono stati più che positivi.

A breve vi diremo tutto su Uomini e Donne e sulla nuova tronista. Intanto, Riccardo Guarnieri si è soffermato sull’ex Ida Platano: ““Ancora mi sembra strano quello che è successo. Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse. Inoltre, Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo ‘guerriero’, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio. Per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all’uomo che cercava”, ha ammesso l’uomo senza filtri. Ma torniamo al trono classico.

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista

Dunque, Uomini e Donne ha tolto il velo dalla nuova tronista e l’ha mostrata ufficialmente ai telespettatori. Queste le parole della giovane, che si chiama Nicole: “Ho 29 anni e sono di Roma, la città più bella del mondo. Mamma mi ha trasmesso la passione della cucina e uno dei ricordi più belli è quando passavamo il pomeriggio a preparare la crostata. Mi piace mangiare”. Purtroppo la madre non è più in vita. Inoltre, lei ha ammesso che ha una grande passione nei confronti dei motori.

Successivamente la nuova tronista Nicole ha voluto aggiungere: “Non cerco caratteristiche speciali in un uomo ma non tollero tre cose: i bugiardi, i presuntuosi e i maleducati. Il lavoro rappresenta il lato dinamico del mio carattere, sono un’account manager di un’azienda informatica e curo la parte social marketing di un ristorante di Roma. La mia vita è molto frenetica, non ho un prototipo di uomo ma ne cerco uno educato e su cui fare affidamento. Sono un’eterna romanticona”, ha concluso la bella 29enne.

Queste le prime reazioni degli utenti sotto il posto di Uomini e Donne: “Ah, una bella ragazza finalmente meravigliosa”, “Speriamo che faccia davvero qualcosa di buono”, “Mi è sembrata molto carina e semplice”, “A primo impatto mi piace”, “A 29 anni dovrebbe essere matura”.