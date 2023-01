Riccardo Guarnieri sul nuovo amore di Ida Platano. La dama Uomini e Donne non fa che apparire felice sui social insieme ad Alessandro Vicinanza. Un altro successo, dunque, anche per il dating show di Maria De Filippi: Ida e Alessandro sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Eppure, Riccardo ha manifestato qualche perplessità a riguardo.

I dubbi di Riccardo Guarnieri su Ida Platano. Ovviamente della storia d’amore tra la dama e Alessandro non poteva che essere dedicato un articolo sul magazine del programma. Durante l’intervista Riccardo Guarnieri si sarebbe lasciato andare ad alcune considerazioni su di loro. Nel farlo il cavaliere non è di certo andato troppo per il sottile.

I dubbi di Riccardo Guarnieri su Ida Platano: “Ancora mi sembra strano…”

“Riprovare i sentimenti che ho scoperto per la prima volta con Ida e per i quali la ringrazierò sempre”, questo sarebbe stato anzitutto l’augurio che Riccardo ha rivolto a se stesso in vista del nuovo anno. La relazione con Ida sembra aver segnato il cavaliere che ha confessato di sentirsi più libero senza la presenza in studio della Platano che, ricordiamolo, ha anche bloccato il cavaliere sui social, motivo per cui Guarnieri non ha modo di seguire la storia nata con Vicinanza. (“Ma Alessandro dov’è?”. UeD: Ida Platano, l’assenza del fidanzato fa parecchio rumore).

“Ancora mi sembra strano quello che è successo. Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse. Inoltre, Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo ‘guerriero’, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio. Per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all’uomo che cercava”, ha ammesso Riccardo Guarnieri senza filtri. Poi un dettaglio che desta ulteriori perplessità.

“So che in questi giorni sono a Miami e la cosa mi stupisce più che altro perché, quando Ida stava con me, si faceva problemi a muoversi così spesso per via delle responsabilità che ha, anche come madre”, afferma ancora il cavaliere che poi torna con il pensiero sul momento in cui la coppia ha fatto il suo ingresso nello studio televisivo come ospiti d’eccezione: “Ho avuto bisogno di tempo per accettare la realtà dei fatti: ero semplicemente deluso da come fossero andate le cose”. Riccardo Guarnieri in quel momento ha deciso di ritirarsi dietro le quinte: “Era troppo presto per me affrontare una cosa del genere”, per poi rivelare: “Se dovessero tornare, stavolta rimarrei in studio”.