Bufera su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due ex Uomini e Donne hanno fatto scoppiare il putiferio, dopo un loro gesto molto privato che hanno fatto sul social network Instagram. I commenti si sono subito sprecati e non sappiamo come avranno reagito i diretti interessati, certamente non entusiasti di alcune parole riservate nei loro riguardi. Hanno pensato probabilmente di rendere partecipi e felici i loro follower, con momenti della loro vita quotidiana, ma stavolta sarebbero andati troppo oltre.

Messo da parte Riccardo Guarnieri, Ida Platano si è fiondata tra le braccia di Alessandro Vicinanza. Hanno deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi per vivere il loro amore all’esterno. E lo stanno facendo giorno dopo giorno. Ma stavolta sono stati duramente attaccati dal mondo del web, che non hanno gradito assolutamente questo loro ultimo comportamento. Andiamo a vedere insieme cosa hanno fatto e soprattutto cosa hanno scritto diversi odiatori della rete.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: è bufera

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono riapparsi insieme nelle ultime ore su Instagram e all’improvviso hanno mostrato qualcosa di intimo, che ha lasciato esterrefatti migliaia e migliaia di follower dei due ex protagonisti di Uomini e Donne. E, come riportato dal sito Blastingnews, sul web sono stati scritti commenti negativi contro l’ex di Riccardo Guarnieri e il suo nuovo compagno. Una bufera in piena regola che ha travolto entrambi improvvisamente. Una vicenda certamente inaspettata.

Ida e Alessandro hanno girato un breve video, mentre si trovavano a letto. Un momento davvero molto privato, che è stato commentato così dagli utenti: “Ormai Riccardo è stato dimenticato in maniera definitiva”, “Che scena horror”, “Che schifo però pubblicare contenuti del genere”, “Ma perché questi video di Alessandro e Ida after sex?”. Quindi, non è proprio piaciuto vedere la Platano e Vicinanza a letto e chissà se loro faranno un altro video per soffermarsi su queste durissime critiche.

Ad inizio anno Ida aveva commentato così l’arrivo del 2023: “Buon 2023 Belli miei 🥰 La felicità è quella cosa che si moltiplica nel momento in cui viene condivisa”. Lei ha ritrovato la felicità, anche se alcuni hanno subito provato a togliergliela con quelle reazioni a dir poco spiacevoli.