“Ma è un porno!”. Fiorello, figuraccia in diretta tv: la telecamera ha ripreso tutto

Fiorello, immagini hot sul cellulare. Gaffe clamorosa del popolare presentatore durante la registrazione in diretta di “Aspettando Viva Rai2”, una sorta di pre-show social che anticipa l’arrivo di “Viva Rai2”. Il programma andrà in onda prima dal 7 novembre su RaiPlay e poi dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre su Rai2 dalle 7 alle 8:30. Inizialmente lo show era stato osteggiato dalla redazione del TG1 perché trasmesso nella stessa fascia mattutina del TG1 Mattina.

Successivamente le polemiche sono state messe da parte con una lettera attraverso la quale i giornalisti hanno espresso massima stima del lavoro di Fiorello. In ogni caso “Viva Rai2” è stato spostato sulla seconda rete. Archiviate comunque le polemiche il conduttore, dopo diversi mesi, ha ripreso in mano Instagram per fare alcune prove tecniche dal titolo appunto “Aspettando Viva Rai2”. Ma nel bel mezzo del video ha commesso una gaffe incredibile.

Fiorello inquadra col cellulare due siti a luci rosse

Subito in apertura Fiorello ha voluto ironizzare su quanto avvenuto con la redazione del TG1 scherzando: “Cominciamo subito col dire che noi, per dare queste notizie oggi, non abbiamo molestato nessun giornalista del TG1”. Grandi risate come sempre per la divertente rassegna stampa che Fiorello confeziona con i suoi improbabili ospiti. Ma nessuno poteva prevedere quello che sarebbe successo proprio in chiusura di questo show di preparazione.

Fiorello, infatti, ha inquadrato col cellulare un tablet dove campeggiava una notizia riguardante un “Pregiudicato con 14 identità false arrestato a Verbania”. Il fatto è che, in basso, sono comparse due immagini di siti a luci rosse con donne impegnate in attività decisamente hot. Una gaffe in piena regola, anche perché Fiorello non ha fatto alcun riferimento alle immagini, avvalorando la tesi di chi pensa che non si sia nemmeno accorto di quanto trasmesso. E che, insomma, si sia dimenticato di chiudere quelle schede…

C’è però chi sostiene che la verità sia un’altra. Durante lo show Fiorello ha parlato anche della notizia del Papa che ha parlato delle visite ai siti a luci rosse da parte di suore e sacerdoti. Dunque c’è chi, come Today, sostiene che Fiorello abbia voluto sdrammatizzare e parlare del tema in modo ironico. Ci sono anche altre ipotesi, ovvero che i due siti siano comparsi come pop-up in modo del tutto involontario. Come è andata realmente probabilmente non si saprà mai, ma quelle immagini stanno facendo un gran discutere…

