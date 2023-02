“Maleducata, cosa ha fatto”. Sanremo, bomba-choc su Anna Oxa. Fedez furioso in piena notte (VIDEO)

Fedez, la rivelazione su Anna Oxa a Sanremo 2023. La 73esima edizione del Festival della musica italiana sta davvero concedendo momenti indimenticabili al pubblico, ma non senza momenti di tensione che spesso avvengono dietro le quinte e che vengono rivelati solo dopo. A raccontare i fatti è stato Fedez di ritorno dall’esibizione sul palco insieme agli storici Articolo 31.

La rivelazione di Fedez su Anna Oxa. Nel corso della seconda puntata di Sanremo 2023 ad attirare l’attenzioni di molti sarebbe stata la presunta lite scoppiata dietro le quinte tra Anna Oxa e Madame, poi prontamente smentita dalla Rai. Il racconto di Fedez, invece, sembra fondarsi su fatti realmente accaduti e a rivelarlo sarebbe stato lui stesso dopo l’esibizione sul palco al fianco degli Articolo 31 in un medly che ha fatto ballare tutta la platea.

La rivelazione di Fedez su Anna Oxa, il retroscena a Sanremo 2023: “E’ stata davvero molto maleducata”

Nello specifico, Fedez sembra non aver per nulla gradito l’atteggiamento della cantante nel momento in cui non avrebbe rispettato i tempi delle prove superando gli altri per esibirsi. Queste le parole di Fedez in merito all’accaduto in diretta congiunta con Trash Italiano: “È stata veramente maleducata. C’era una scaletta, lei è arrivata e ha saltato la fila. Io e gli Articolo stavamo aspettando da ore, non è stato un bel comportamento“.

“E’ stata davvero molto maleducata, a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano”, ha poi aggiunto Fedez senza troppi giri di parole. Il rapper sarebbe stato sollecitato dalla moglie a non alimentare ulteriori polemiche: “Non volevo fare polemica, dicevo solo come sono andati i fatti, non ho paura di dire la verità”. I fan con ogni probabilità attendono di ascoltare anche la versione di Anna Oxa in merito allo spiacevole episodio venuto a galla dopo l’intervento di Fedez, consapevoli che la cantante potrebbe comunque preferire il silenzio e concentrarsi solo sulla competizione musicale ormai giunta alla serata finale.

FEDEZ IN DIRETTA DICE CHE ANNA OXA ALLE PROVE È STATA MALEDUCATA PERCHÉ HA SUPERATO TUTTI SU VOLA CON L'ENNESIMO DRAMA #Sanremo2023pic.twitter.com/Fa60gRT7ji — ¥le 💐 | sanremo era (@yleniaindenial1) February 10, 2023

E a proposito di bilanci, a difendere il primo posto in classifica ancora Marco Mengoni. Il cantante di Ronciglione ha conquistato il pubblico anche nel corso della terza serata di Sanremo durante l’esecuzione delle cover. Il brano scelto da Mengoni è stato Let it be, celebre capolavoro dei Beatles che il concorrente ha deciso di interpretare accompagnato dal coro del Kingdom Choir. Standing ovation del pubblico e un traguardo che sembra essere sempre più vicino. Ma solo i risultati della quarta e conclusiva serata del Festival potranno eleggere il nome del vincitore ufficiale della 73esima edizione di Sanremo 2023.