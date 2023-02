Anna Oxa sul palcoscenico di Sanremo 2023. Il Festival della musica italiana è giunto alla 73esima edizione e nel corso della serata di debutto ha visto esibirsi i primi 14 artisti in gara. La cantante originaria di Bari e diva del panorama musicale italiano è stata la prima a esibirsi con il brano “Sali (Canto dell’anima)”, conquistando i primi consensi. Ma le aspettative di molti altri sarebbero state tradite. Qualcosa del testo non ha convinto e la cantante è intervenuta sui social.

Critiche per il testo di Anna Oxa a Sanremo 2023. Il brano in gara è “Sali (Canto dell’anima)”, che per la composizione del testo ha visto la collaborazione di Francesco Bianconi, leader dei Baustelle e Kaballà. Una canzone dal significato profondo rivolta a chi è disposto a ‘scavare’ dentro se stesso per risalire in superficie superando le convenzioni sociali e le ipocrisie. Ma sembra che non tutti abbiano colto il significato del testo e la replica è giunta attraverso la pagina social della concorrente sanremese.

Critiche per il testo di Anna Oxa a Sanremo 2023. Arriva la prima replica sul social

“La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione” e questo dopo un primo messaggio dai toni diversi: “La società Oxarte e Anna Oxa ringraziano il pubblico. Il vostro affetto è molto forte… Non riusciremo a rispondere a tutti. Però vi abbracciamo e vi diamo appuntamento a giorno 9”. Ma non finisce qui.

Nello stesso post, ulteriore commento velato in merito alla polemica sul testo della canzone portata in gara al momento arrivata ultima in classifica dopo il parere espresso a conclusione della prima serata del Festaval: “È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla Stampa… Perché si, è avuta ennesima conferma… Evidentemente non rappresentano nemmeno voi. A giovedì!”, con queste parole si è concluso il post reso pubblico dopo l’esibizione della cantante. Si ricorda che per questa 73esima edizione di Sanremo, la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web rappresentano le componenti di voto, ognuna delle quali pronte a esprimere la propria votazione in maniera indipendente e con un peso ciascuno di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni.

carta stampata e tv, giuria delle radio e giuria del web si continueranno a esprimere ciascuna con peso di un terzo sul risultato complessivo fino ad arrivare al termine della seconda serata, quando verrà stilata una classifica generale congiunta di tutte le 28 canzoni in gara. Ad assicurarsi i primi tre posti in classifica tra i 14 artisti che si sono esibiti nel corso della prima serata, al terzo posto troviamo i Coma_Cose con “Addio”, seguiti da Elodie e poi Marco Mengoni, con la sua “Due vite”. Ma ovviamente la classifica potrebbe andare incontro a un totale ribaltamento dei risultati.