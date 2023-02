Finalmente è stata fatta chiarezza su Anna Oxa e la sua assenza a Sanremo 2023. Nella serata del 6 febbraio, lei è stata l’unica a non essere stata presente sul green carpet e subito era esploso il caso. Non c’erano state spiegazioni su questa inaspettata decisione della cantante e già si erano temute grane per il conduttore Amadeus. Proprio il direttore artistico del Festival ha rotto il silenzio nella conferenza stampa di vigilia della prima puntata, dove tra l’altro sono stati fatti alcuni annunci importanti.

Oltre a soffermarsi su Anna Oxa e la sua assenza sul green carpet di Sanremo 2023, Amadeus ha fatto altri annunci sensazionali e davvero inattesi. Ci sarà infatti in prima fila Sergio Mattarella, che seguirà dunque la serata inaugurale della kermesse musicale. Spazio anche all’inno nazionale di Mameli, cantato da Gianni Morandi, e a Roberto Benigni che leggerà una parte della Costituzione italiana per festeggiare i 75 anni della Carta. E c’è anche grande attesa per l’esordio di Chiara Ferragni.

Anna Oxa e l’assenza dal green carpet di Sanremo 2023: cosa è successo

Finalmente è stato risolto il mistero intorno ad Anna Oxa e alla sua assenza a Sanremo 2023. Ricordiamo che tra l’altro lei è la prima cantante in assoluto che romperà il ghiaccio, dato che si esibirà subito. Dopo l’artista, che canterà Sali (Canto dell’anima) si esibiranno in ordine Gianmaria, Mr. Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassman, Elodie, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla zio e Mara Sattei. Gli altri 14 saranno invece protagonisti nella seconda serata dell’8 febbraio.

Prima dell’intervento di Amadeus, di Anna Oxa ha parlato anche Stefano Coletta della Rai: “Riguardo a Sanremo, la Oxa è chiamata ad interpretare il testo in una gara e la pregressa frattura non esclude la partecipazione alla gara“. E Amedeo Sebastiani si è poi concentrato sulla mancata presenza del 6 febbraio: “Anna Oxa non è stata bene, ha avuto la febbre e non ha partecipato al carpet per paura del freddo“. Quindi, non ci dovrebbero essere ulteriori intoppi per la sua esibizione di stasera.

Nel corso della sua ricca e lunga carriera professionale, Anna Oxa è salita sul palco dell’Ariston per ben 14 volte. Quindi, il 7 febbraio parteciperà per la 15esima volta al Festival di Sanremo. Ha trionfato due volte: nel 1989 con la canzone Ti lascerò e nel 1999 con Senza pietà.