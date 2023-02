Nella serata del 7 febbraio prenderà il via Sanremo 2023 e tra i primi 14 artisti che si esibiranno al debutto c’è anche Elodie. Ma ora c’è un po’ di allarme nei fan per le sue condizioni di salute, come confermato dalla stessa cantante sul social network Instagram. A poche ore dall’avvio della kermesse musicale più famosa d’Italia, lei ha voluto inviare un messaggio ai suoi follower e ha anche riferito di non essere in forma smagliante. Anche se farà di tutto ovviamente per ristabilirsi a dovere.

In attesa di ascoltare la canzone proposta per Sanremo 2023, Elodie sta facendo preoccupare per le sue condizioni di salute non eccezionali. Sicuramente Amadeus sarà col fiato sospeso, così come migliaia di fan dell’ex artista di Amici. Ma lei stessa non è al momento apparsa molto preoccupata, nonostante si sia potuto subito notare che qualcosina non andasse. Il brano che intonerà tra qualche ora si chiama Due e c’è davvero una curiosità smisurata per capire se piacerà davvero a tutti.

Sanremo 2023, Elodie non in perfette condizioni di salute

Dunque, c’è grande entusiasmo per il suo esordio a Sanremo 2023, ma Elodie si è svegliata in condizioni di salute non ottimali. Possiamo anticiparvi che non si tratta di nulla di grave e la sua presenza sul palco dell’Ariston non parrebbe affatto a rischio, ma sicuramente avrebbe potuto avere uno stato di forma migliore. Appena aperti gli occhi, la cantante ha voluto pubblicare una Instagram story e ha manifestato tutto il suo entusiasmo per l’ormai imminente inizio del Festival della canzone italiana.

Questo quanto esclamato da Elodie sui social: “Buongiorno, è arrivato il giorno fatidico, mi sono svegliata con un po’ di raffreddore. Va beh, è normale, finalmente stasera si canta. Non vedo l’ora, spero vi piaccia Due“. Due sarebbe il titolo della sua canzone in gara. Ha poi mandato un bel bacio a tutti i suoi ammiratori e non è parsa preoccupata per questo lieve malessere, che non dovrebbe pregiudicare la sua performance artistica. Staremo a vedere in che stato si presenterà all’Ariston nella serata del 7 febbraio.

Per Elodie la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo ha avuto luogo nel 2017, quando ha portato la canzone Tutta colpa mia. Poi nel 2020 ha presentato Andromeda e nel 2021 è stata scelta da Amadeus in qualità di co-conduttrice della seconda serata. E ora il ritorno all’Ariston con Due.