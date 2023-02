Inizia alla grande il Festival di Sanremo, con una prorompente quanto incurante Anna Oxa. Una delle regine di questa edizione, con 14 kermesse alle spalle, sta già facendo discutere non poco nella città ligure. Ma cosa è successo questa volta? Sembra che la famosa cantante non abbia rispettato il contratto e ora molti sono a chiedere spiegazioni proprio al capo supremo: il direttore artistico Amadeus. Insomma, per farla breve Anna Oxa sta facendo molto discutere(soprattutto gli addetti ai lavori) per i suoi comportamenti sopra le righe (e e regole).

Come ricordete, solo qualche settimana fa, l’artista pugliese ha evitato l’intervista di Giovanna Civitillo alla serata di Sanremo Giovani, in qualità di inviata per “La Vita in Diretta”. Ma non è finita qua, perché la vigilia del Festival si tinge di un altro misterioso giallo. Sembra che la Ora infatti non si sia fatta vedere sul “Green carpet”. Parliamo di un evento collaterale del Festival che tuttavia è obbligatorio (per contratto).

Sanremo, tutti contro Anna Oxa: “Non c’è”

Si tratta della sfilata che accompagna, di fronte al pubblico, i cantanti verso il Teatro Ariston. Hanno partecipato tutti, tranne uno: 27 dei 28 artisti in gara al Festival ha calpestato il tappeto verde, tranne Anna Oxa che senza nessuna motivazione non si è presentata. Tra l’altro, fonti all’interno del Festival della Canzone italiana, fanno sapere che Anna Oxa ieri è stata l’ultima a provare con l’orchestra.

Non si sa quindi se le prove siano andate per le lunghe o se, magari, la cantante ha evitato di prendere freddo ad un evento del genere, mettendo a rischio le proprie corde vocali. Ma come dicevamo, ora i problemi per Amadeus e la Oxa potrebbero arrivare per ragioni contrattuali. Come spiegavamo poco fa infatti, tutti i concorrenti di Sanremo sono tenuti a sfilare in esterna, anche e soprattutto per gli sponsor che finanziano tutta la kermesse.

Anna Oxa nella sua camera di hotel mentre tutti celebrano l'apertura del festival sul green carpet #Sanremo2023pic.twitter.com/3q1332meBd — marcolè 💐 (@marcole___) February 6, 2023

Quanto gliene frega ad Anna Oxa degli eventi di Sanremo tipo il Green Carpet? #sanremo2023 pic.twitter.com/Kj2yZ5PXfu — angela 💐 (@angerollseyes) February 6, 2023

Ora, sembra chiaro che se la cantante dovesse aver violato delle clausole del contratto potrebbero esserci ripercussioni per la gara stessa. Tuttavia siamo certi che la Oxa riuscirà a spiegare l’assenza e a fare una performance strabiliante come sempre. Nel frattempo però sui social l’ironia vola altissima!

