Rivelazioni bomba su Sanremo 2023 e in particolare su due cantanti maschi della kermesse musicale italiana. A partire da martedì 7 febbraio, Amadeus condurrà l’attesissimo Festival, che vedrà partecipare 28 artisti, che si daranno battaglia sul palco dell’Ariston per provare a vincere e succedere così a Mahmood e Blanco. Anche quest’anno non sono mancate le polemiche della vigilia, come quella inerente l’intervento del presidente dell’Ucraina, Zelensky. Alla fine non ci sarà un videocollegamento, ma un testo scritto letto dal direttore artistico.

Ma a Sanremo 2023 ci sarebbero anche due cantanti che tra di loro avrebbero un rapporto molto significativo, che andrebbe anche oltre la semplice amicizia. A fare un paio di annunci bomba sulla vita privata di questi artisti è stato il sito Dagospia e in particolare il giornalista Ivan Rota. E ovviamente si sta iniziando a scatenare una sorta di toto-nomi per scoprire di chi si tratti. E Biccy è arrivato probabilmente a trovare una soluzione per quanto concerne almeno uno dei due nominativi.

Leggi anche: Allarme sicurezza a Sanremo 2023, ansia per il Festival: “Quali rischi ci sono”





Sanremo 2023, tra due cantanti “corre anche troppo buon sangue”

Questa l’incredibile affermazione di Rota su Dagospia, a proposito di Sanremo 2023 e di due cantanti del Festival: “Tra due cantanti del Festival di Sanremo corre buon sangue, forse anche troppo. Uno è molto ‘colorato’ e già lo si è visto sul palco dell’Ariston. L’altro è fidanzato con un ragazzo del suo entourage e quest’anno ha mietuto successi. Aiutino: hanno due nomi strani“. E uno dei due nomi sarebbe stato scoperto dal sito Biccy, che ha fornito una sua ipotesi su quanto svelato in queste ore.

Secondo quanto ipotizzato, non è semplice individuare i nomi strani, come fornito dai dettagli di Dagospia, visto che in molti usano quelli d’arte. Ma il cantante definito colorato potrebbe essere Rosa Chemical, che è già stato a Sanremo l’anno scorso nella serata delle cover, in compagnia di Tananai, classificatosi poi ultimo nell’edizione 2022. Presumibilmente nei prossimi giorni potremmo scoprire qualcosa in più, oppure gli stessi diretti interessati dalla notizia potrebbero uscire allo scoperto ufficialmente.

Nei giorni scorsi la deputata Morgante di Fratelli d’Italia aveva protestato contro la presenza in gara di Rosa Chemical a Sanremo: “Parlerà di sesso, amore poligamo e porno su OnlyFans. Tutto questo è inopportuno”. E Amadeus ha replicato: “Non sono d’accordo, magari il suo pezzo diventerà il preferito dei suoi figli, quindi lo ballerà anche lei”.