Terremoto a Domenica In, Mara Venir furiosa con Adriano Aragozzini; il giornalista e produttore discografico si è lasciato andare ad una confessione su Mia Martini. Il racconto parte dopo Sanremo 1989 quando Aragozzini organizzò ‘Sanremo in the world’, un tour che avrebbe toccato, tra le altre città, Tokyo e Berlino. “Tutti gli artisti si dovevano presentare all’aeroporto e quando dovevamo partire metà degli artisti non si presentarono a prendere l’aereo. Tutti non volevano prendere l’aereo insieme a….”.



Ma Aragozzini, riporta il Messaggero, non ha pronunciato il nome di Mia Martini perché tutti gli altri ospiti in studio l’hanno interrotto con un: “Nooo”. Anche la Venier è intervenuta, incredula: “No no, ma veramente?”. Parole alle quali il giornalista ha prontamente replicato.

Domenica In, Mara Venier furiosa per le parole su Mia Martini



“Sto parlando di fatti successi davvero. Conclusione: a New York arrivarono quasi tutti gli artisti per via di diffide delle varie case discografiche. E a New York, la cosa più triste è che c’erano artisti napoletani, non faccio nomi altrimenti diventa uno squallore, che nelle giacche giravano con corni, ferri di cavallo… una vergogna”. Davanti a queste dichiarazioni dura è stata la reazione di Mara Venier.



“Non dire cose del genere perché io amo gli artisti napoletani, amo Napoli e non è possibile che ci siano artisti e persone che fanno cose del genere”. E Aragozzini: “A quattr’occhi posso farti nome e cognome”. E Mara: “Non lo voglio neanche sapere”. La situazione è poi tornata sotto controllo con il cantante Francesco Alotta che ha cantato un omaggio a Mia Martini.



Durante la puntata si è parlato molto di Mia e della diceria che le ha compromesso la carriera, ovvero che l’artista portasse sfortuna. Maurizio Vandelli conferma: “Pianse quando l’abbracciai perché mi disse che da tempo non l’abbracciava più nessuno”.