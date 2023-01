Clamorosa lite a distanza di Mara Venier a La vita in diretta. L’amico e collega Alberto Matano l’ha fatta intervenire per soffermarsi su un tema a lei molto caro e subito è esplosa la bufera in studio. Se l’è presa con un’ospite che stava dicendo cose non belle, stando al pensiero della conduttrice di Domenica In. Mai la donna era parsa così nervosa, non a caso lo stesso presentatore ha dovuto poi fare il possibile per abbassare i toni e proseguire la trasmissione senza che ci fossero troppi intoppi.

Dunque, Mara Venier è esplosa di rabbia a La vita in diretta di Alberto Matano. Tutto è iniziato quando l’ospite in questione, soffermandosi su una storia molto delicata e allo stesso tempo drammatica, ha esclamato: “La verità di questa tragicommedia la sanno solo i protagonisti”. Sentita questa frase, Zia Mara ha deciso di prendere il suo telefono e di chiamare in diretta. E da lì in poi si è scatenata una lite con una persona, che ha risposto a tono alle affermazioni della presentatrice.

Leggi anche: “Ti ho voluta tanto bene”. Mara Venier non nasconde il suo dolore dopo la notizia





Mara Venier furiosa a La vita in diretta di Alberto Matano

A quel punto il conduttore ha dato la parola a Mara Venier, che durante la puntata del 19 gennaio de La vita in diretta presentata da Alberto Matano ha perso la pazienza: “Le cose che dici tu fanno ridere solo te, vedo che stai ridendo ma noi l’abbiamo vissuta per tanti anni e abbiamo vissuto anche il suo dolore. Nell’ultima intervista che ha rilasciato a Domenica In, mi ha detto solo di voler morire in pace”. L’ospite l’ha subito provocata: “Sì, ma non piangere”. E Mara: “Non piango, ma il tuo cinismo mi fa orrore”.

Mara Venier ha perso le staffe con la contessa Marisela Federici in merito alle sue dichiarazioni su Gina Lollobrigida, morta nei giorni scorsi a 95 anni. La Federici ha aggiunto: “Ti ringrazio per questo onore, ma purtroppo ognuno ha il suo modo di vedere la verità”. E subito la conduttrice: “Sì, ma la verità non è la tua e che ne sai del dolore e della sofferenza di Gina e di come Andrea Piazzolla le è stato vicino? Che ne sai tu?”. Ma la contessa non si è fermata: “Stare vicino ad una persona è diverso dall’averla ospite in tv. Cara Mara, io ero vicina a voi nei pranzi in cui lei ti raccontava cose della sua intimità”.

Mara Venier telefona a #lavitaindiretta e si scaglia contro Marisela Federici: "Mi fa orrore il tuo cinismo. Che ne sai di dolore e sofferenza, che stai sempre in villa a fare le feste?" pic.twitter.com/Cemj4iPqO5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 19, 2023

Infine, Mara Venier ha risposto: “Ma che stai dicendo? Non ci sei mai stata”. E a quel punto la presentatrice di Domenica In ha bruscamente interrotto la conversazione telefonica. Grande amarezza e anche stupore di Alberto Matano, che non si aspettava così tanto clamore.