Il mondo del cinema italiano è in lutto per la scomparsa di Gina Lollobrigida: aveva 95 anni una delle dive più famose e apprezzate. Era la “bersagliera” del cinema italiano. Insieme alla “rivale” Sophia Loren ha contribuito a creare l’immagine della diva italiana che da sex symbol si è saputa trasformare in star internazionale. “La Bersagliera ci ha lasciato. Profondamente addolorati ne danno il triste annuncio il figlio Milko e suo nipote Dimitri. La famiglia chiede, in questo momento di grande dolore, da parte dei media il massimo rispetto. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito”.

A stretto giro è arrivato il commento di Sofia Loren: “Sono profondamente scossa e addolorata”, ha detto l’altra grandissima attrice del cinema italiano. Lo scorso settembre l’attrice, che una generazione ha conosciuto come la Bersagliera, era stata dimessa dalla clinica, dopo una caduta in casa che le aveva causato una frattura del femore per cui era stata operata. I suoi ultimi anni sono stati contrassegnati anche da vicende giudiziarie. Dal 2021 la diva aveva un amministratore di sostegno nominato dal Tribunale per tutelare il suo patrimonio, così come richiesto nell’azione legale dal figlio Andrea Milko Skofic.

Leggi anche: “Lo ha voluto fare fino alla fine”. Gina Lollobrigida, la scoperta sugli ultimi giorni di vita





Morte Gina Lollobrigida, il ricordo di Mara Venier sui social

In queste ore stanno arrivando tanti messaggi che ricordano Gina Lollobrigida. Mara Venier, che di recente, era riuscita a intervistarla a Domenica In, ha postato una foto su Instagram che la ritrae insieme all’attrice. La breve didascalia che fa seguito all’immagine è toccante: “Cara Gina ti ho voluto tanto bene. RIP”. Tantissimi i “mi piace” e i messaggi che commentano l’immagine postata da Mara Venier.

Come quello dell’esperto di gossip Amedeo Venza: “Grazie zia Mara per averci fatto conoscere una Gina diversa da quella che conoscevamo, una Gina dolce e forte! Grazie anche per averci fatto vedere qualcosa in più tutte le volte che l’hai invitata nel tuo salotto su Rai1. Che riposi in pace”. Anche le istituzioni stanno ricordando Gina Lollobrigida. “Addio ad una diva del grande schermo, protagonista di oltre mezzo secolo di storia del cinema italiano. Il suo fascino resterà eterno”, scrive sui social il ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano.

“Con Gina Lollobrigida ci lascia una vera stella del cinema italiano e internazionale. Con i suoi film e le sue interpretazioni è entrata di diritto nella storia del Paese e del suo immaginario collettivo. Roma, la città che amava, saprà ricordarla come merita”. Così in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.