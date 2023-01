La morte di Gina Lollobrigida ha rovinato la giornata di tutti gli italiani in questo 16 gennaio, che sarà dunque ricordato soprattutto per l’addio alla straordinaria attrice. Ora si è saputo cosa è successo negli ultimi giorni di vita, grazie al suo legale. Se n’è comunque andata per sempre a 95 anni, dopo aver lottato con forza. Secondo quanto era stato rivelato nei mesi scorsi, a settembre aveva avuto una frattura scomposta del femore, in seguito ad una caduta. Per quanto concerne il suo patrimonio, era stato affidato nelle mani di un amministratore di sostegno dopo le indagini a carico del suo assistente.

Adesso dopo la morte di Gina Lollobrigida il suo avvocato ha parlato anche degli ultimi giorni di vita, infatti ha sottolineato un aspetto parecchio commovente nonostante ormai non stesse bene da tempo. Una carriera sfavillante quella vissuta dalla donna, che è stata salutata così dall’uomo: “Sono profondamente addolorato. Gina Lollobrigida, oltre ad essere un’artista unica, eclettica, il cui valore è stato riconosciuto a livello mondiale, è sempre stata una persona tenace, che ha lottato per le sue idee e per far valere la sua parola”.

Morte Gina Lollobrigida, gli ultimi giorni di vita: parla l’avvocato

In seguito alla morte di Gina Lollobrigida è stato quindi il suo difensore a svelare cosa è accaduto anche negli ultimi giorni di vita dell’attrice, scomparsa a 95 anni. Lui ha continuato così il suo racconto sull’assistita: “L’appellativo della Bersagliera non era un caso, era una persona straordinaria e che mi ha insegnato i valori più importanti e ha dimostrato la coerenza e il coraggio delle proprie idee. Valori che sono di esempio e che hanno risalto. Dimostrano la sensibilità di cui era dotata e che manifestava nella sua arte”.

L’avvocato Filippo Meschini ha ancora dichiarato, come riportato dal sito Today: “Mi auguro che la sua serenità sia sempre rimasta integra, quello è ciò che conta anche se ci sono dei rimpianti per le vicende legali. Ora è il momento del dolore ed è difficile gestire le emozioni, è stata una persona che deve restare indimenticabile perché possa essere di esempio. Nonostante le sue condizioni di salute non fossero più così brillanti, il suo altruismo era sempre presente e anche verso di me e la mia famiglia”.

Infine: “Gina Lollobrigida era una persona generosa e lo è stata fino all’ultimo, la perdita è particolarmente importante”. Lei era ritenuta una delle attrici più importanti della storia del cinema italiano e ha avuto come registi personalità di spicco come Vittorio De Sica, Mario Monicelli e Mario Soldati.