Fedez, la richiesta a Tiziano Ferro. Correva l’anno 2019 quando tra Fedez e Tiziano Ferro sono giunti ai ferri corti a causa delle presunte frasi omofobe presenti nel testo del brano del rapper Tutto il contrario. E ora il rapper sembra aver lanciato un appello cantante chiedendo una cosa esplicita.

La richiesta di Fedez a Tiziano Ferro. Sono passati diversi anni da quando i due artisti avrebbe tagliato i ponti. Dopo la polemica sulle presunte frasi omofobe nel testo della canzone di Fedez, ha fatto seguito anche la replica di Tiziano Ferro in occasione della presentazione del suo album Accetto Miracoli del 2019: “Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene. Mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché una battuta può mettere un adolescente a disagio. Che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte…”.

La richiesta di Fedez a Tiziano Ferro: “Mi sblocchi?”

Dopo la replica di Tiziano Ferro, anche il chiarimento di Fedez che ha rivolto le sue scuse dapprima alla comunità LGBT e poi al collega: “Sembrerebbe che in una conferenza stampa Tiziano Ferro mi abbia accusato di omofobia e bullismo facendo riferimento a un testo che io ho scritto una decina di anni fa. Mi stupisco che si faccia riferimento a un testo scritto una decina di anni fa. Mi stupisce il tempismo. Tutto il contrario è stata una delle mie prime canzoni famose e mi fa strano rendere conto di un brano scritto dieci anni fa. A 19 anni ci si esprime in altri modi. Cantare «Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing» esprime bene quello che penso delle preferenze sessuali di una persona: sono accessorie”.

E ancora: “Mi stupisce che quella canzone abbia offeso Tiziano. Ho portato in giro tante volte la canzone e durante gli anni ho anche conosciuto Tiziano. Non era quella l’intenzione, Mi dispiace. Sul tema omofobia e bullismo possiamo trovarci d’accordo. E possiamo anche fare qualcosa di concreto”. A distanza di anni, Fedez muove una richiesta esplicita a Tiziano Ferro. Tutto sarebbe accaduto mentre registrava la puntata di Muschio Selvaggio in compagnia di Luis Sal, Beppe Vessicchio e Lazza.

Fedez chiede di essere sbloccato da Tiziano Ferro su Instagram pic.twitter.com/42CCUrRqwo — disagiotv (@disagio_tv) February 10, 2023

“Tiziano Ferro mi sblocchi da Instagram. Ti voglio bene, giuro… ti voglio bene”, questa la richiesta del rapper nelle storie registrate da Lazza che ha poi provveduto a taggare proprio il cantante di Latina, facendo della richiesta un vero e proprio appello. E a proposito del fraintendimento, proprio di recente lo stesso Tiziano Ferro sarebbe tornato a parlare su quei fatti nel corso di un’intervista su Leggo: Ma quella canzone è lì, a fare streaming e a produrre ricchezza”. Questa la sua dichiarazione dopo aver comunque ammesso di non portare alcun rancore nei riguardi del rapper.