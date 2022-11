Federica Panicucci, a Mattino 5 spoiler sulla puntata del GF Vip 7 di stasera: riguarda i concorrenti colpiti dal Covid. La notizia della positività di quattro concorrenti era arrivata ieri sera con una nota ufficiale del programma. “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.



“La produzione sta effettuando tutti i controlli necessari sul cast e la situazione è in costante monitoraggio. Nel frattempo, i concorrenti – informati della situazione – sono stati invitati ad aggiornare la produzione sul sopraggiungere di eventuali sintomi. Il televoto, che vedeva coinvolti i concorrenti Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Wilma Goich e George Ciupilan è stato annullato”.

Federica Panicucci, spoiler sul GF Vip 7: il racconto a Mattino 5



A quanto si apprende la situazione è sotto controllo, i positivi al Covid sono isolati e stanno bene, hanno manifestato sintomi influenzali che potrebbero garantirgli una pronta guarigione. In casa, Giaele e Antonino hanno iniziato a lamentare qualche sintomo, come tosse e brividi, ma nessun tampone è risultato positivo nelle ultime ore. Motivo per il quale la diretta di Mediaset Extra su Canale 55 non ha riportato particolari assenze o interruzioni.



Confermata la presenza di Alfonso Signorini (dopo i dubbi successivi al bacio con Pamela Prati risultata anche lei positiva al Covid), Federica Panicucci rivela che anche i concorrenti colpiti da Covid saranno in qualche modo presenti. La conduttrice infatti spiega come: “Stasera insieme ad Alfonso Signorini si collegheranno anche i quattro concorrenti costretti a lasciare momentaneamente la casa dopo aver contratto il Covid…”.



Interverranno stasera in diretta proprio per fare una chiacchierata con il presentatore del reality. Successivamente ha mostrato al pubblico a casa le immagini live del risveglio degli inquilini vip. Per stasera quindi confermata la puntata che non lascerà delusi i fan del programma.

