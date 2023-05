“Si è appena saputo”. Federica Panicucci, brutta storia: la notizia, totalmente inaspettata, è arrivata

Federica Panicucci, la notizia arriva a sorpresa. Prima dell’inizio dell’Isola dei famosi, la nota conduttrice televisiva di Mattino Cinque sarebbe stata tirata in ballo da una lettrice della rubrica di Alessandro Cecchi Paone su Nuovo Tv: “Dà il meglio di sè…Come mai mediaset non le dà più spazio su Canale 5?”. Da questa osservazione della lettrice è scappata fuori l’ipotesi: “L’ex signora Totti è simpatica, ma a volte in video sembra seccata, quasi annoiata…Che ne pensa?”. E a distanza di tempo, arriva un’altra notizia bomba.

La brutta notizia per Federica Panicucci arriva solo oggi. La nota conduttrice italiana è ormai uno storico volto del piccolo schermo. Professionalità, bellezza ed eleganza fanno di Federica Panicucci una delle conduttrici più apprezzate di sempre, eppure le brutte notizie possono sempre riposare dietro l’angolo, pronte a cambiare le carte in gioco. Chi avrà vinto la sfida di ascolti tv tra Back to school e Un passo dal cielo 7? A competere ovviamente anche La matassa in onda su Canale 5.

Leggi anche: “Al posto suo…”. Ilary Blasi, clamoroso ‘furto’ dalla collega: la soffiata è pazzesca





La brutta notizia per Federica Panicucci arriva solo oggi

Federica Panucci alla guida del timone del programma su Italia 1 sembra aver convinto il 5.3% di share, per un totale di 743.000 spettatori. Una vera e propria doccia fredda per la conduttrice abituata a cifre decisamente più alte. E impegnata anche per la trasmissione Il volo – Tutti per uno, Federica di recente ha aggiornato i fan sulle sue giornate impegnative: “Sono un po’ sparita da ieri, ma è stata una giornata bella impegnativa, perchè dopo la diretta di Mattino 5 sono andata a Verona per registrare il secondo appuntamento della serata di gala di Canale5”. E tra le stories non poteva che lanciare anche il suo appello ufficiale rivolto ai fan del programma.

“Sono un pochino stanca, adesso vado a riposare e ho scelto di chiudermi tutto il pomeriggio alla longevity suite, ho proprio bisogno di una super coccola”. Ma per tornare alla classifica di ascolti Auditel, si aggiudica dunque il primo posto in classifica la fiction di Rai1 con 3.841.000 di telespettatori pari al 22.1% di share, ormai giunta alla sesta puntata. Un risultato che Federica Panicucci non si sarebbe mai aspettato per il suo programma passato alla prima serata del giovedì.

Ma per proseguire con la classifica dei programmi televisivi, non poteva che aggiungersi alla ‘competizione’ anche La matassa con protagonisti la coppia di comici siciliani Ficarra e Picone, che ha tenuto incollato allo schermo un auditel del 11.2%. Si procede poi con la programmazione di Rai2 e Rai3, dove Il giorno sbagliato è stato visto da 846.000 spettatori con uno share del 4.5%, mentre Chi viene a cena ha convinto 787.000 spettatori. Invece, su Rete 4 la trasmissione Dritto e Rovescio si è aggiudicata ben 914.000 spettatori con il 6.6% d share.