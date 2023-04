Queste dichiarazioni erano attese da tempo e ora finalmente sono arrivate. Federica Panicucci e il suo compagno Marco Bacini hanno deciso di parlare in riferimento ad uno dei temi più importanti, relativi alla loro vita privata. Entrambi hanno rotto il silenzio al settimanale Nuovo e ora si è saputo tutto su ciò che succederà in futuro. La coppia è ormai giunta ad una decisione fondamentale per quanto concerne il loro rapporto e ora i fan non aspettano altro che ulteriori informazioni.

Un paio di giorni fa Federica Panicucci, prima quindi che la sua intervista col compagno Marco Bacini diventasse pubblica, è stata costretta a dare una bruttissima notizia in diretta durante Mattino Cinque. Morta la madre di Paolo Brosio, Anna, all’età di 102 anni. La conduttrice ha ricordato Anna mentre mandava in onda un servizio sulla Madonna di Trevignano e della (presunta) veggente Gisella Cardia.“Nella notte, poche ora fa è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”.

Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini, arriva una notizia importante

Inevitabilmente il settimanale Nuovo non poteva non chiedere lumi sia a Federica Panicucci che al compagno Marco Bacini sul loro eventuale matrimonio. La risposta di lei è stata lapidaria e lasciava aperta ogni possibilità: “Chiedetelo a lui“. Quindi, il giornalista ha girato la domanda all’uomo, che è stato abbastanza preciso nella risposta. Anche se pure lui non ha voluto dissipare tutti i dubbi, lasciando ancora col fiato sospeso i numerosi ammiratori della coppia.

Bacini ha confermato la sua volontà di convolare a nozze con Federica Panicucci: “Certo che sposerò Federica, su questo non ci sono dubbi. Sulla data mi avvalgo della facoltà di non rispondere“. Poi è toccato ancora alla presentatrice Mediaset: “Vorrei una festa felice, gioiosa e piena di persone che ci vogliono bene. Sono una tradizionalista”. C’è chi sogna i fiori d’arancio già in questo 2023, ma sul giorno esatto non è stata fatta chiarezza e quindi dovremo attendere ancora un bel po’.

Marco Bacini, 46 anni, lavora come imprenditore ed è il titolare dell’azienda MB Management. I due hanno pubblicato nei mesi scorsi le ultime foto di coppia, infatti a gennaio si sono concessi una splendida vacanza di coppia in Puglia.