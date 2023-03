Federica Panicucci in lacrime. La bellissima conduttrice Mediaset di Mattino 5 si è lasciata trasportare dal dolore nel ricordare una persona cara che non c’è più. Tutto è successo nelle scorse ore, quando in tutto il mondo molti festeggiavano la festa del papà. La presentatrice allora, ha deciso di ricordare il genitore. Per chi non lo sapesse infatti, la Panicucci ha perso il padre nel 2016 a causa di una brutta male.

La donna, dice di essere ancora molto provata dalla sua assenza e che non è una cosa che è riuscita ancora a superare. In alcune interviste poi, Federica ha detto che probabilmente il dolore non passerà mai. E ieri quindi, la Panicucci ha ricordato il padre con un’immagine e una frase semplicissima: “Ciao papy”. Nell’immagine si può vedere un palloncino rosso a forma di cuore, che sale verso il cielo. Per la donna si tratta di un dolore accorato che è raro vedere sui suoi social.

Federica Panicucci in lacrime: cosa è successo

In fatti la Panicucci, in genere, condivide soltanto aspetti ludici e giocosi della sua vita e di rado si possono vedere stories del genere, così toccanti. Nel frattempo la sua vita lavorativa va sempre meglio: la vedremo infatti molto presto come protagonista in prima serata su Italia1. Per chi non sa ancora infatti, Federica Panicucci sarà al timone della seconda edizione di “Back to School”, il programma che vede sfidarsi personaggi dello spettacolo sui banchi di scuola.

“Stiamo arrivando”, ha scritto la presentatrice Mediaset sui social. A fianco a lei ci saranno: Awed, Pierpaolo Pretelli, Ivan Cattaneo, Carmen Di Pietro, Aldo Montano, Gigi e Ross, Riki, Francesco Pannofino, Natasha Stefanenko, Soleil Sorge, Walter Zenga e Ricky Tognazzi. L’anno scorso lo stesso programma è stato condotto da Nicola Savino, ma quest’anno tocca alla Panicucci.

Ma non è finita, perché Federica Panicucci si dice sia in lizza per lasciare Canale5 per ripresentarsi su Italia1. Secondo Alberto Dandolo e Oggi, infatti, si parlerebbe di un programma in prima serata pronto per lei. Al suo posto prenderebbe tutta la scena di Mattino5 Francesco Vecchi, chiaramente. E chissà se a quel punto arriverà anche un’altra conduttrice donna.

