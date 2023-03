“È così, se ne va”. Federica Panicucci, ormai è fatta. Voce pazzesca dai corridoi Mediaset

Mattino Cinque è il programma in onda su Canale 5 inizialmente condotto da Barbara D’Urso e Claudio Brachino e dal 2009 da Federica Panicucci. Nel 2021 la conduttrice è affiancata dal giornalista Francesco Vecchi.

In diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 8:40 alle 10:50 dallo studio 7 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Si tratta si uno storico programma mattutino di informazione e intrattenimento nel quale gli ospiti in studio discutono e approfondiscono diverse tematiche, scelte dai conduttori tra gli argomenti di maggiori attualità con un occhio anche ai fatti di cronaca.

Federica Panicucci, il prossimo anno via da Mattino 5: l’indiscrezione

Negli ultimi giorni Federica Panicucci ha trattato il caso della Madonna di Trevinano, una vicenda che ha generato delle reazioni molto negative sui social. Durante la diretta della trasmissione di Canale 5, su Twitter si possono leggere dei commenti molto critici nei confronti della conduttrice e del caso a cui si sta dando particolare rilievo.

Tanti i messaggi contro l’attenzione riposta in questo caso, cosa che ogni giorni fa anche Barbara D’Urso con Pomeriggio 5. Ma è di queste ore anche una soffiata sul futuro di Federica Panicucci al timone di Mattino 5. Secndo quanto riporta l’ultimo numero del settimanale Oggi, per la conduttrice sarebbe in arrivo un importante cambiamento all’interno di Mediaset.

Come riporta Oggi, la bionda conduttrice potrebbe lasciare il programma in onda la mattina su Canale 5 e condurre un programma serale di Italia 1. “Promozione o retrocessione?”, scrive ancora il settimanale. Intanto la presentatrice si sposterà in prima serata con Back to School proprio su Italia 1, al posto di Nicola Savino. Federica Panicucci si troverà alle prese con personaggi famosi, esami e piccoli ‘maestrini’. I Ripetenti Vip dovranno quindi tornare sui banchi di scuola e saranno guidati da 13 bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni.