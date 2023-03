Che Tempo che Fa, la brutta notizia. Un’indiscrezione che farebbe tremare i fan dello storico conduttore del programma, che ormai da diverso tempo fa coppia fissa con Luciana Littizzetto riscuotendo apprezzamenti e successo. Fabio Fazio a rischio sostituzione: a diffondere la notizia il sito TvBlog.it che lancerebbe la ‘bomba’ anche in merito a un altro volto del piccolo schermo.

Fabio Fazio, addio a Che Tempo che Fa. Pubblico italiano senza parole davanti all’indiscrezione diffusa sul sito TvBlog che così riporta sulle sorti del noto conduttore: “Il rinnovo del contratto di Fazio con i nuovi vertici che potrebbero arrivare a maggio sarebbe tutt’altro che automatico…”. Ma non solo, perchè il sito rivela anche un clamoroso retroscena su un altro volto noto del piccolo schermo.

Fabio Fazio, addio a Che Tempo che Fa: l’indiscrezione ‘bomba’

Stiamo parlando di Massimo Giletti, in merito a cui TVBlog riporta: “Il conduttore di La7, attualmente impegnato con il programma di approfondimento giornalistico della domenica sera Non è l’Arena, avrebbe intavolato una trattativa con la Rai per un suo ritorno presso le frequenze dell’azienda radiotelevisiva pubblica. Di trattative fra Giletti e la Rai se ne parla ciclicamente, ma stavolta la cosa potrebbe davvero andare in porto”.

“Massimo Giletti potrebbe editare lo spazio della prima serata della domenica su Rai3 al posto di Che tempo che fa…”, sottolinea ancora il sito. “Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo”,queste le parole pronunciate da Massimo Giletti qualche giorno fa a “Belve“.

Mentre a proposito di Fabio Fazio, solo di qualche tempo fa, le parole del conduttore nel corso di un’intervista per il Corriere poi riprese dal sito TVBlog: “Qualche giorno prima Fabio Fazio, intervistato dal Corriere della Sera, aveva assicurato che “la pensione non mi spaventa“”, ha riportato il sito in un articolo del 12 gennaio 2023. E ancora: “Il padrone di casa di Che tempo che fa aveva inoltre spiegato che “lavoro da 40 e se dovesse passare la cosiddetta “quota 103” io tra due anni lascio. Ho fatto tanto, ho visto tanto, ho una bellissima famiglia“”. E se le voci sul futuro televisivo di Fabio Fazio dovessero avverarsi, riporta TVBlog, “forse stavolta si concretizzerebbe il suo passaggio a Discovery sul canale Nove, passaggio che fu ventilato anche anni fa, prima del suo approdo nella domenica sera di Rai1″.