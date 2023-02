“Ci sposiamo”. Nozze al GF Vip, i due amati concorrenti hanno deciso: “Anelli già pronti”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga pronti a sposarsi. L’amata coppia del Grande Fratello Vip si è recentemente raccontata in una lunga intervista nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. I due si sono conosciuti proprio nel corso del reality di Alfonso Signorini e una volta usciti dal programma hanno costruito un rapporto e un legame solidissimi. Proprio il figlio del portierone dell’Inter e della Nazionale ha dichiarato: “Sogno di avere una femminuccia”.

Dunque amore a gonfie vele per il modello e personal trainer che ha anche raccontato qualcosa sul rapporto con il famoso papà. Rapporto sempre particolarmente turbolento, che però negli ultimi tempi sembra si sia messo sui binari giusti: “Con papà? Ora va meglio – ha spiegatao Andrea Zenga – Ogni tanto andiamo anche allo stadio insieme. Abbiamo deciso di lavorare su quello che abbiamo in comune. Cerchiamo di costruire il futuro”. E il futuro è rosa anche per la vita di coppia con Rosalinda Cannavò.

Rosalinda e Andrea pronti a fare il grande passo

“Sono stati due anni fantastici – ha raccontato Rosalinda Cannavò a Verissimo – Come ho detto varie volte, durante la Casa c’è stato il primo approccio, la prima conoscenza. Poi la vita vera è stata quella fuori e ci siamo trovati sin da subito. Siamo andati presto a convivere, posso dire inseparabili. Non abbiamo mai litigato pesantemente. Ci compensiamo abbastanza. Siamo molto simili su tanti aspetti, differentissimi su tantissimi altri. Però ci facciamo del bene a vicenda. Le farfalle nello stomaco ci sono ancora e devo dire che mi reputo una persona molto fortunata ad avere Andrea nella mia vita”.

Queste, invece, le parole di Andrea Zenga: “Viviamo proprio la quotidianità insieme, ci divertiamo insieme, poi abbiamo allargato la famiglia perché abbiamo un piccolo pelosetto che trattiamo come un principe di casa. Poi da maggio abbiamo preso casa insieme. Stiamo bene nei nostri lati. Nei valori ci troviamo molto. Ci stimiamo tanto, penso che questa sia la cosa più importante per andare avanti, le fondamenta per avere un amore importante come il nostro. Io ho conosciuto subito la ragazza di cui mi sono innamorato. La ragazza solare, forte. Si vede che ha avuto un passato difficile, ma ne è uscita con grande forza e questo è un valore aggiunto. Se è la persona che è adesso è anche per la forza che ha avuto in passato”.

Infine la notizia sul matrimonio: “L’anello c’è, gliel’ho regalato al primo anniversario che abbiamo passato a Firenze – ha detto Andrea – Il mio sogno è quello di avere una bambina. Comunque quello di costruire una famiglia insieme. Sento che è la donna giusta e poi mi piacerebbe tanto che fosse la mamma di mia figlia o di mio figlio. È un passo che vorremmo tanto fare”.

