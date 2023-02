In tanti se lo sono chiesti per mesi, ma ora c’è chi ha posto direttamente la domanda ad Alfonso Signorini e ha ricevuto una risposta importante sul GF Vip 7 e non solo. Prima di concentrarsi sulla nuova puntata in diretta di lunedì 20 febbraio, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha dato vita ad una conversazione con alcuni follower, che gli hanno posto dei quesiti importanti. E lui ha deciso di dire tutto, senza peli sulla lingua, a testimonianza della sua grande onestà nel giudicare ogni tipo di fatto.

Quindi, Alfonso Signorini si è soffermato sul GF Vip 7, ma anche su aspetti più prettamente personali. Ad esempio, c’è chi gli ha domandato quanto stia desiderando l’arrivo delle ferie e lui ha detto: “Quasi ci siamo”. Infatti, il reality show finirà proprio i primi giorni di aprile e poi potrà godersi la primavera e l’estate senza impegni professionali. Poi un’altra domanda significativa: “Non avete mai pensato di riproporre in tv il Grande Fratello senza vip?”. E il presentatore: “Ci penso spesso. Sarebbe una bella ventata di aria fresca”.

Leggi anche: “Sto male anche io”. Allarme salute al GF Vip 7, problemi intimi per un altro concorrente





Alfonso Signorini svela una cosa importante sul GF Vip 7

Ma soprattutto ad Alfonso Signorini è stato chiesto, in riferimento al GF Vip 7 ma anche alle edizioni precedenti, una cosa molto specifica: “Perché nei reality spesso si rivedono le stesse persone? E alcuni non sono nemmeno vip?“. Il conduttore Mediaset non ha scelto la strada della diplomazia e non ha fatto assolutamente giri di parole. Ha confessato che ci sono dei problemi, che prima non erano presenti, che costringono lui e presumibilmente altri colleghi ad accontentarsi di un cast meno conosciuto o riciclato.

La replica di Alfonso Signorini è inequivocabile: “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta“. Quindi, il budget economico si sarebbe ridotto sensibilmente e inevitabilmente si scelgono personaggi che già ruotavano nei reality o che non siano super famosi. Ma non è tutto perché lui ha voluto parlare anche di Oriana Marzoli: “Il problema è che a volte Oriana si fa male da sola”. Poi gli è stato anche chiesto un parere sulla difficoltà nel condurre la trasmissione, ma ha ammesso che questa esperienza sia più complicata per i gieffini.

All’utente che ha scritto: “Difficile questo Grande Fratello?“, Alfonso Signorini ha subito ribattuto: “Impegnativo. Più per loro che per me“. E ora non resta che aspettare la puntata del 20 febbraio per scoprire tutte le ultime novità sui vipponi.