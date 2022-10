Enorme dolore per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Un lutto molto grave ha colpito la famiglia del giovane, ma anche la sua fidanzata ha conosciuto molto bene questa persona ed è distrutta dalla notizia. Entrambi hanno dato vita a delle Instagram stories, nelle quali è stata comunicata la bruttissima informazione ai rispettivi follower. Inevitabilmente in tantissimi avranno contattati privatamente gli ex concorrenti del GF Vip per esprimere le condoglianze e la massima vicinanza in questo momento difficilissimo.

Dunque, bellissime parole sono state spese da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, colpiti da un lutto difficile da sopportare in tempi brevi. Soprattutto per lui è stato un durissimo colpo e non poteva certamente finire peggio di così il mese di ottobre. Un dispiacere enorme anche per tutti i fan sia dell’attuale concorrente di Tale e Quale Show che del figlio di Walter Zenga. Lei comunque recentemente aveva parlato anche del suo futuro: “Vorrei continuare nella conduzione, mi piacerebbe fare un programma musicale in particolare”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in lutto: morta la nonna di lui

A perdere la vita è stata una parente molto stretta di lui, ma anche Rosalinda Cannavò, oltre ad Andrea Zenga, è angosciata a causa di questo lutto terribile. Entrando nello specifico, è morta la nonna dell’ex gieffino. Queste le parole del volto di Tale e Quale Show di Carlo Conti: “Ciao nonna Gianna. Ho avuto il piacere di conoscerti, avrei voluto viverti di più. Rimarrai nel mio cuore. Tanta forza a nonno, con tutto il mio cuore. So che, dall’altra parte, sarai un angelo che veglierà su tutti i suoi affetti”, ha aggiunto l’attrice siciliana.

Andrea Zenga ha invece commentato: “Ciao nonna, continua a splendere da lassù. Ti voglio bene”. Lui ha pubblicato una foto dell’amata nonna in compagnia della madre, Roberta Termali. Proprio quest’ultima ha voluto anche pubblicamente scrivere un messaggio personale per salutare l’adorato genitore. Ore difficilissimi per la famiglia di Andrea, ma anche per Rosalinda Cannavò. I due infatti sono una coppia da ormai tantissimo tempo con presentazioni ufficiali fatte in famiglia. E quindi anche a lei mancherà tantissimo la nonna Gianna.

Questo il saluto di Roberta Termali a sua madre e nonna di Andrea Zenga: “La mia mamma è improvvisamente mancata stanotte. Faccio questo comunicato per raggiungere tutte le persone che le hanno voluto bene e che vorranno dedicarle una preghiera”. Tutti si sono stretti attorno a loro in questo momento da incubo.