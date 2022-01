Disavventura per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due sono infatti rimasti coinvolti in un episodio che li ha infastiditi non poco, visto che erano convinti di essere dalla parte della ragione. In particolare, è stato lui a fornire i maggiori dettagli sull’accaduto e quindi i fan hanno potuto ascoltare la loro versione dei fatti. Bisognerà capire se l’altra persona interessata dalla vicenda vorrà replicare alla coppia nata l’anno scorso al ‘GF Vip’ o se preferirà mantenere il silenzio su questa storia.

Ad inizio 2022 Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno invece annunciato una splendida notizia, ovvero l’allargamento della loro famiglia. Ad aver allargato la famiglia un meraviglioso cane nero che si chiama appunto Chinu. Queste le principali reazioni dei fan degli ex vipponi: “Che meraviglia, accudire un animale già da piccolo è come avere un figlio da proteggere e amare”, “Chinu è entrato in una famiglia piena d’amore, che bella famiglia”, “Ragazzi, ma così ci fate sciogliere. Vi avviso che Chinu mi ha preso il cuore”.

Secondo quanto hanno raccontato Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, sono stati mandati via da un ristorante. I due avrebbero dovuto prendere parte al gioco della cena con delitto, ma non tutto è andato per il verso giusto. Quando si sono presentati nell’attività commerciale, sono stati letteralmente cacciati da colui che lavorava nel locale. E il figlio di Walter Zenga ha spiegato nei particolari cosa sia successo realmente. E lui è davvero convinto che siano stati trattati male ingiustamente.





Questa la rivelazione di Andrea Zenga sull’episodio in cui è rimasta coinvolta anche Rosalinda Cannavò: “Ieri non vi ho detto niente della cena con delitto perché non c’è stata, siamo stati cacciati all’ingresso perché ho avuto un’incomprensione con il signore con cui avevo prenotato. Rosi mi ha dato ragione, siamo stati cacciati e ci siamo andati a mangiare una cotoletta, che era pure più buona”. Dunque, erano certi di aver prenotato, ma il titolare è stato di parere opposto e li ha fatti andare via.

Per Andrea Zenga c’è stata recentemente una bella notizia in famiglia. Si sono sposati il fratello Nicolò e Marina Crialesi che hanno deciso di scambiarsi la promessa di amore eterno nella splendida Chiesa di Santa Maria in Tempulo di Roma. Eppure nessuno pare abbia intravisto nelle foto né Andrea né la sua compagna Rosalinda Cannavò, che pare avessero preso un altro impegno.