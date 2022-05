“Sono pazzo di lui”. Cristiano Malgioglio e il cantante, sorpresa dall’Eurovision: “Subito feeling”

Eurovision Song Contest e Cristiano Malgioglio, è record. La manifestazione, con il commento di Gabriel Corsi e Malgioglio, quest’anno si svolge a Torino dopo la passata vittoria dei Maneskin. La prima serata è stata seguita da tantissimi telespettatori. Sono stati 5 milioni e 507mila gli spettatori della puntata trasmessa da Rai1 martedì 10 maggio, share del 27%. Un risultato mai toccato prima. Merito sicuramente anche di un fattore: a commentare l’Eurovision Song Contest 2022, con Gabriele Corsi, c’è anche Cristiano Maglioglio, l’amato paroliere e cantautore siciliano.

Proprio poco tempo fa su Cristiano Malgioglio uscì una clamorosa voce. Il cantante, che recentemente ha detto no a La Pupa e il Secchione Show, è stato sposato infatti con una donna famosa: “Gira voce che Cristiano Malgioglio si sia sposato anni orsono con una donna. Alcune persone sono sicure che si sia sposato in gran segreto con la compianta Maria Schneider, l’icona di Ultimo Tango a Parigi. Con lei incise anche un disco e ogni sera cenavano insieme a Milano”. Ma torniamo all’Eurovision Song Contest.





Malgioglio all’Eurovision Song Contest: “Sono pazzo di lui”

Nel corso di un’intervista a Rossanna Cacio su “La Vita in Diretta” Cristiano Malgioglio ha fatto delle inattese dichiarazioni che riguardano l’Eurovision Song Contest. In particolare il cantautore ha speso bellissime parole per uno dei concorrenti in gara: ““Con lui è nato un grande feeling. Sono pazzo di lui. Appena ho ascoltato la sua voce sono impazzito, una voce come la sua non c’è in circolazione. Mi addormento con le sue canzoni, non mi era mai successo nella vita”.

Ma di chi sta parlando Malgioglio? Beh, il cantante in gara all’Eurovision Song Contest che gli ha fatto perder la testa è Sam Ryder, che rappresenta l’Inghilterra. In molti danno l’influencer come uno dei possibili vincitori: “È la voce più potente e bellissima che io abbia mai ascoltata in questi ultimi anni. È straordinario @samhairwolfryder perché emoziona. Le sue corde vocali possono arrivare ovunque e un vero gioiello è un miracolo che ci regala la musica UK @eurovision” ha scritto Maglioglio su Instagram.

Oltre a parlare di questa passione per il cantante inglese in gara all’Eurovision Cristiano Maglioglio ha affrontato a La vita in diretta anche un altro argomento. Un argomento decisamente più personale. Il cantautore ha raccontato che quando era piccolo si truccava spessissimo. E quando non lo faceva la mamma gli diceva che era pallidissimo: “Quando mia mamma mi diceva questo, mi vergognavo a dirle che ero pallido perché non avevo messo la cipria o il fondotinta”.

“Con un’attrice fantastica”. Cristiano Malgioglio è stato sposato con lei: “Non ne parlo mai”