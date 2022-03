Una vera e propria bomba gossip è esplosa in queste ore su Cristiano Malgioglio. A rivelare dettagli clamorosi è stato il sito ‘Dagospia’, il quale è riuscito ad apprendere qualcosa che sarebbe avvenuto tempo fa ma che il paroliere ha tenuto nascosto. Si sarebbe infatti unito in matrimonio con una donna molto famosa, che ha fatto la storia del cinema. Si tratta dunque di un’attrice straordinaria, che avrebbe rubato il cuore del personaggio televisivo. E chissà se lui vorrà replicare a queste indiscrezioni.

Di Cristiano Malgioglio si era parlato recentemente per il suo rifiuto a ‘La Pupa e il Secchione Show’ di Barbara D’Urso: “Ho dovuto purtroppo declinare l’invito. Attualmente ho altri progetti incompatibili con la partecipazione a questo programma – ha precisato l’uomo a ‘TvBlog’ -. Questo programma lo trovo comunque molto bello e divertente, ringrazio di cuore Mediaset e Barbara D’Urso per l’invito”. Nulla da fare dunque per il pubblico, che dovrà rinunciare alla professionalità e alla simpatia dell’artista.

Di questa donna Cristiano Malgioglio ne aveva comunque parlato in passato, quindi non ha mai negato la sua conoscenza con lei. Infatti, aveva dichiarato: “Non l’ho mai detto, ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita. Forse è stato un amore platonico, ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre”. Ma adesso il sito ‘Dagospia’ si è spinto oltre e ha svelato che tra lui e questa attrice famosa non c’è stato un semplice e importante rapporto, ma proprio delle nozze segrete.





Questa la rivelazione bomba su Cristiano Malgioglio: “Gira voce che Cristiano Malgioglio si sia sposato anni orsono con una donna. Alcune persone sono sicure che si sia sposato in gran segreto con la compianta Maria Schneider, l’icona di Ultimo Tango a Parigi. Con lei incise anche un disco e ogni sera cenavano insieme a Milano”. Dunque, non solo amore platonico e rapporto lavorativo, ma qualcosa in più che non è mai stato raccontato pubblicamente. Non resta che attendere eventuali sue affermazioni.

Maria Schneider è stata un’attrice francese, morta il 3 febbraio del 2011 per un tumore al polmone. ‘Ultimo tango a Parigi’ fu il film che la rese celebre. Nel 1996 ha prodotto insieme a Cristiano Malgioglio un disco-tributo a Lucio Battisti dal titolo ‘Senor Battisti’. Con il cantautore è stata molto amica, ma ‘Dagospia’ è convinto che ci siano state anche delle nozze segrete.