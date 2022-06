Novità su Estefania Bernal e Roger Balduino all’Isola dei Famosi. Tra i due c’è stato un rapporto fatto tra alti e bassi, ma il pubblico non aveva ancora compreso esattamente che tipo di rapporto avessero poi deciso di avere. E a spiegare tutto ci ha pensato adesso la stessa modella, che è rimasta ovviamente molto delusa dal fatto che il naufrago abbia dovuto lasciare Playa Rinnovada per poi recarsi a Playa Sgamadissima. E ha fatto chiarezza su cosa hanno fatto i due nei giorni scorsi.

Prima di raccontarvi cosa ha detto Estefania Bernal su Rogero Balduino all’Isola dei Famosi, proprio il concorrente è stato vittima di un infortunio. A 24 ore dalla messa in onda della puntata, Davide Maggio ha lanciato l’indiscrezione sul ritiro di Roger Balduino dall’Isola dei Famosi: “L’epilogo sembra già scritto. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano che sarebbe ad un passo dal ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. Già al termine della puntata di ieri, il modello, nel cast sin dagli inizi di questa edizione, era stato portato in infermeria”.





Estefania Bernal e Roger Balduino, all’Isola dei Famosi il chiarimento

Ma adesso è arrivata la rivelazione bomba di Estefania Bernal su Roger Balduino all’Isola dei Famosi: “Mi è dispiaciuto molto per lui, abbiamo fatto pace e il nostro rapporto era amichevole. Abbiamo deciso di vedere fuori cosa succede e di non coinvolgere qui i sentimenti”. Successivamente la naufraga è scesa ancora di più nei particolari e davanti a Mercedesz Henger ha voluto aggiungere altro. La stessa Mercedesz ha voluto dire la sua e si è mostrata triste per Roger.

Estefania ha confessato appunto che c’è stato un importante chiarimento con Roger: “Ho chiarito con lui, ci siamo chiesti scusa perché io l’ho ferito e lui mi ha ferita. Lo sa che gli voglio molto bene. Non è cattivo, però forse nella voglia di giocare e di arrivare fino alla fine ha esagerato”. Questa la considerazione invece di Mercedesz: “Si era lasciato prendere la mano, mi ero affezionata molto a lui e dispiace che non ci sia più”. Quindi, dopo l’Isola dei Famosi Estefania e Balduino potrebbero provare ad essere ancora più amici.

Intanto, Guendalina Tavassi ha criticato aspramente Laura Maddaloni: “Il perdente è senza ombra di dubbio lei perchè diceva di essere la più forte…Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però. Mio fratello? Penso abbia regalato a questa isola quel tocco di magia, divertimento, ironia, allegria e spensieratezza che tanto mancava lì sopra e poi ha creato un sacco di dinamiche”.

