Guendalina Tavassi, l’affondo alla naufraga solo oggi. Motivi personali avrebbero spinto Guendalina a comunicare il suo addio dall’Isola dei Famosi. Continua però la sua esperienza ai limiti della sopravvivenza, il fratello Edoardo. E una volta tornata a casa l’ex naufraga ha tirato le somme.

Guendalina Tavassi, senza flitri nel corso dell’intervista rilasciata per fanpage instagram thepipol_tv. Arriva il momento di tirare le somme ed è così che con la solita schiettezza con cui si lascia apprezzare dal pubblico, Guendalina ha tirato in ballo la moglie di Clemente Russo.





Guendalina Tavassi, l’affondo per Laura Maddaloni: “Il perdente è senza ombra di dubbio lei perchè diceva di essere la più forte…Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però…”. L’ex naufraga non ha avuto alcun timone nel dirlo. (Guendalina Tavassi, assente dall’Isola).

Non solo l’attenzione su Laura Maddaloni ma anche parole di sostegno e affetto non potevano che essere indirizzate al fratello. Guendalina Tavassi ha detto la sua: “Penso abbia regalato a questa isola quel tocco di magia, divertimento, ironia, allegria e spensieratezza che tanto mancava lì sopra e poi ha creato un sacco di dinamiche…”. Non resta che fare il tifo per Edoardo e sperare che il fratello prosegua ancora alla grande questa esperienza sull’Isola.

E dopo l’affondo per Laura Maddaloni, una piccola nota personale sulla sua esperienza vissuta sull’Isola dei Famosi ai limiti della sopravvivenza: “Ho sempre litigato con tutti per essere forse troppo vera…Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle pa**e…Per questo mi sento la vincitrice…”, le parole sincere di Guendalina Tavassi. L’ex naufraga proprio per la sua trasparenza è stata spesso criticata ma anche apprezzata e non solo dal pubblico italiano a casa.

