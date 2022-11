Dopo la polemica innescata da Selvaggia Lucarelli per la foto di Enrico Montesano che indossa una maglia della Decima Mas, l’attore romano è stato espulso da Ballando con le stelle, lo show di cui faceva parte. Tutto è iniziato da un post twitter della giurata del programma con le foto che immortalano Montesano con la maglietta incriminata mentre prova il ballo: “Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima Mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo”.

Subito si è scatenata la polemica sul web tra chi ha cercato di minimizzare e chi ha definito inaccettabile la scelta di Enrico Montesano che a sua volta ha cercato di chiarire il tutto postando una foto che lo ritrae con la tessera del partito socialista: “Buona domenica, amici. Le strumentalizzazioni lasciamole ad altri”, scrive l’attore senza nominare direttamente Selvaggia Lucarelli. Tuttavia qualche ora dopo arriva il comunicato di Ballando con le stelle che espelle Enrico Montesano.

Enrico Montesano, il figlio Oliver scenografo a Ballando con le stelle

“Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia”. “Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle”.

A Ballando con le stelle c’è anche un altro Montesano che nulla a che fare con la polemica sulla maglietta. Si tratta di Oliver, stimato scenografo, figlio dell’attore Enrico. Oliver Montesano ha già diversi allestimenti già all’attivo – tra questi ricordiamo Ultima stagione in Serie A, applaudito dramma sull’omosessualità nel mondo del calcio con Marco Bocci – e potrebbe esserci proprio lui dietro al grande successo delle esibizioni del padre. Oliver è nato dal matrimonio con la sua prima moglie, Tamara Moltrasio.

Nel corso dell’ultima puntata, Enrico Montesano ha ballato con Alessandra Tripoli sulle note di “This is me” da “The Greatest Showman” e proprio l’artista, alla domanda di Fabio Canino se fosse coinvolto su tutto “dalla A alla Z”, ha dichiarato: “Sembra una sviolinata, ma hanno fatto tutti un lavoro straordinario. Per la giacca, la musica, la grafica”. Fabio Canino: “Sono dei numeri da sabato sera, sono contento di essere qui da abbonato Rai in prima fila”.