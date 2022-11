“Non finisce qui”. Montesano cacciato da Ballando, colpo di scena nella notte: la decisione dell’attore fa discutere

Enrico Montesano fa causa alla Rai. L’attore, come è ormai noto, è stato cacciato da Ballando con le Stelle per via di una maglietta fascista. ‘Montesano infatti, che durante le prove dello show, aveva sfoggiato la t-shirt total black con su scritto “Memento audere semper”. All’inizio il protagonista di Ballando con le Stelle si è reso conto dell’errore e ha divulgato una nota per chiedere scusa a tutti: “Un’ingenuità. Sono collezionista di magliette, anche quelle dell’Urss, ma non per questo ne condivido il pensiero”.

Tuttavia, Enrico Montesano, in serata, ha fatto poi sapere di “avere dato mandato ai legali per tutelare la mia onorabilità”. Ha scritto quindi il suo entourage: “Avendo avuto notizia che la Rai vorrebbe disporre il suo allontanamento dal programma Ballando con le stelle ha dichiarato la sua assoluta buona fede. Ha ricordato di essere stato un parlamentare di sinistra, in linea con la sua fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista”.

Enrico Montesano fa causa alla Rai

Poi dice: “Ha precisato che la maglietta da lui indossata, che fa parte di una sua collezione da anni. La stessa è in vendita pubblica nei negozi italiani senza che alcuno abbia mai pensato trattarsi di uno strumento di propaganda antidemocratica. Ha ricordato che la maglietta contiene una frase di Gabriele D’Annunzio che è liberamente riprodotta anche nei libri di studio di letteratura italiana adottati nelle scuole”.

E ancora: “Altresì ha aggiunto che la maglietta da lui indossata è stata vista dai rappresentati della Rai sia durante le prove della sua prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa. Ma anche nel montaggio senza alcuna obiezione. Ha aggiunto che il materiale montato e messo poi in onda è stato ulteriormente esaminato dai rappresentati della Rai che non hanno minimamente dubitato della regolarità e della liceità delle immagini”.

Mi chiedo come sia potuto sfuggire alla regia di @Ballando_Rai il simbolo della Xª Flottiglia MAS sulla maglietta di Enrico Montesano. Una formazione che operò al fianco dei nazisti nella repressione anti-partigiana, colpevole di orrendi crimini di guerra. #matrice pic.twitter.com/dBoWd1IM15 — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 13, 2022

E conclude lo staff di Enrico Montesano dichiarando “di aver dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al suo agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la sua identità personale e la sua onorabilità”. La cosa quindi non finisce qui.

