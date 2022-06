“Edoardo nudo!”. Isola, all’improvviso lo spogliarello (obbligato): si è ritrovato senza costume

Edoardo Tavassi è tornato a pieno regime sull’Isola dei Famosi. La settimana scorsa ha passato alcuni giorni in infermeria ed ha dovuto abbandonare momentaneamente la spiaggia dove vivono gli altri naufraghi. Aveva lasciato l’Isola insieme a Marco Cucolo che poi ha dovuto abbandonare per problemi fisici. Per Edoardo Tavassi un problema che si è risolto velocemente. Come ha rivelato Pipol Tv.

“Edoardo Tavassi è volato in infermeria insieme con Marco Cucolo per problemi fisici. Ma se Cucolo ha dovuto mollare, per Edoardo non sarà così (per fortuna). Il ragazzo secondo le nostre fonti ha avuto un problema al dente ma per la partita finale sarà in campo. E noi tifiamo per lui (e per Nicolas Vaporidis)”. Risolto il fastidio il naufrago ha fatto rientro ed è tornato di nuovo protagonista.





Edoardo Tavassi spogliato da Mercedesz Henger e Estefania Bernal

“Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti”: con queste parole, Edoardo Tavassi è nuovamente sbarcato su Playa Ultimo Sfuerzo. I piccoli problemi di salute non hanno minato il suo carattere. Poi, una volta riunitosi ai suoi compagni di avventura, ha confidato a Carmen Di Pietro: “Mercedesz è più bella” e, davanti all’invito della showgirl di dire queste parole alla diretta interessata, il naufrago ha fatto sapere: “Gliel’ho già detto”. Estefania Bernal ha aggiunto un tassello: “Mercedesz ha detto che le manchi un sacco”.

Nonostante inaufraghi ancora in gara all‘Isola dei Famosi siano stanchi e affamati dopo 3 mesi riescono sempre a trovare un modo per scherzare. E questa volta è stato proprio Edoardo Tavassi, la vittima dello scherzo. Mercedesz Henger ed Estefania Bernal si sono divertite a spogliarlo in acqua provocandolo e lasciandolo infine nudo. Il fratello di Guendalina che aveva iniziato il reality in coppia con la sorella, è stato costretto a coprirsi con uno straccio.

