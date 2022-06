I naufraghi dell’Isola dei Famosi stanno trascorrendo i giorni che li separano dalla finale del 27 giugno su Playa Ultimo Sfuerzo: la fatica e la fame si fanno sentire, ma molti di loro stanno stringendo i denti in vista degli ultimi appuntamenti. Sulla spiaggia ha fatto rientro dopo alcuni giorni in infermeria Eoardo Tavassi. La sua assenza si era resa necessaria per un problema a un dente.

Nel daytime dello scorso 8 giugno la produzione aveva fatto sapere: “Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono temporaneamente assenti per accertamenti medici”. Nel caso del fratello di Guandalina Tavassi, la madre Emanuela Fuin ha precisato su Instagram: “Edoardo sta bene, tornerà in un paio di giorni. Deve solo curare un dente”. Insomma un piccolo infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la spiaggia con gli altri naufraghi. Alla fine tutto si è risolto per il meglio e Edoardo Tavassi ha fatto rientro in gioco.





Edoardo Tavassi Isola dei Famosi su Mercedesz Henger: “Sempre bella”

“Sono tornato brutti secchi naufraghi maledetti”: con queste parole, Edoardo Tavassi è sbarcato su Playa Ultimo Sfuerzo. I piccoli problemi di salute non sembrano avere minato il suo carattere. Poi, una volta riunitosi ai suoi compagni di avventura, ha confidato a Carmen Di Pietro: “Mercedesz è più bella” e, davanti all’invito della showgirl di dire queste parole alla diretta interessata, il naufrago ha fatto sapere: “Gliel’ho già detto”. Estefania Bernal ha aggiunto un tassello: “Mercedesz ha detto che le manchi un sacco”. Poi Edoardo Tavassi è stato anche informato sugli ultimi sviluppi, come la vicinanza di Carmen a Luca Daffré: “Ad Alessandro (Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro ndr) prenderà un infarto”.

Nel frattempo Nick Luciani è convinto di avere ancora un conto in sospeso con Edoardo Tavassi. Se il cantante nei giorni scorsi con Nicolas Vaporidis ha avuto un chiarimento che si è concluso con un abbraccio, con il fratello di Guendalina Tavassi la situazione è ancora ferma agli scontri delle giornate precedenti.

Nick Luciani spera che il ritorno sull’isola del naufrago sia accompagnato anche da un cambio di atteggiamento: “Nicolas ha riconosciuto di avere esagerato ed è venuto a chiedermi scusa. Anche Carmen. Ora lui (Edoardo, ndr) se viene a chiedermi scusa…altrimenti no, perché io so le cose come sono andate. Può confondere i nuovi entrati ma non è così. Sono condizionati da lui. Mi ha detto falso, ma non riesco a capire dove sarei falso”.

