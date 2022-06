Carmen Di Pietro dimagrita all’Isola dei famosi? A tre mesi dallo sbarco in Honduras, tutti i naufraghi – e questo è successo in ogni edizione del reality show di Canale 5 – hanno perso vistosamente peso. Ovviamente chi più e chi meno ma di certo per 80 giorni hanno sofferto la fame e mangiato praticamente solo cocco e poco riso.

Insomma, a conti fatti dopo 3 mesi di “dieta” e quasi senza cibo, Edoardo Tavassi ha perso addirittura 15 kg, mentre Nicolas Vaporidis circa 7. E poi, Nick Luciani ne avrebbe persi 8 mentre Marco Cucolo 6. E Carmen Di Pietro? Tanti hanno notato che non è molto dimagrita rispetto all’arrivo in Honduras.





Carmen Di Pietro dimagrita all’Isola dei Famosi?

Insomma, tutti molto più magri rispetto all’inizio del reality show mentre Carmen Di Pietro sembra quella più in forma. Come riporta il sito Funweek una spiegazione ci sarebbe eccome. Almeno secondo i telespettatori più attenti, quelli che non si perdono nemmeno una diretta con Ilary Blasi.

“Quando si diceva che Carmen Di Pietro sarebbe uscita ingrassata invece che dimagrita non ci si sbagliava, letteralmente riesce a mangiare a ogni puntata” ha scritto qualcuno su Twitter. E ancora: “Carmen che dice di non sembrare dimagrita solo per colpa delle tette… Ma se ha mangiato in tutte le puntata ci credo che non abbia perso kg”.

Carmen che dice di non sembrare dimagrita solo per colpa delle tette… Ma se ha mangiato in tutte le puntate ci credo che non abbia perso kg #isola — Audrey (@eloe) June 14, 2022

Carmen: Nicolas non mi capacito che ho resistito 80gg, mi sembra un sogno. L'altra isola 15gg, sarà stata la compagnia vostra a farmi resistere.

SARÀ CHE HAI MANGIATO TUTTE LE PUNTATE CARMELÌ #isola — Gossipgirl (@Gossipg20276318) June 14, 2022

“Tutti hanno fame, solo che Carmen lo esterna in continuazione e con questa scusa mangia di più”, “Carmen: Nicolas non mi capacito che ho resistito 80 giorni, mi sembra un sogno. L’altra isola 15 giorni, sarà stata la compagnia vostra a farmi resistere. Sarà che hai mangiato tutte le puntate!”, hanno commentato altri utenti.

