Carmen Di Pietro polemica tra il pubblico dell’Isola dei Famosi. È successo nel corso della 23esima puntata del reality show di Ilary Blasi andata in onda lunedì 13 giugno 2022. Puntata particolare perché ha visto anche l’elezione del primo finalista di questa 16esima edizione oltre all’eliminato della settimana.

Nel dettaglio Gennaro Auletto ha perso il televoto, dunque ha dovuto lasciare il gruppo spostandosi su Playa Sgamatissima. Lì il naufrago ha raggiunto “la solitaria” Pamela Petrarolo ma non ha superato nemmeno il televoto flash. Con il 73% dei voti contro il 27% dell’ex Non è la Rai, il modello è stato eliminato definitivamente dal gioco.





Carmen Di Pietro polemica Isola dei Famosi: “Assurdo”

E poi le nomination. Qui è arrivata la polemica del pubblico per la decisione di Carmen Di Pietro. Rischiano di tornare a casa nella semifinale Nick dei Cugini di Campagna e Mercedesz Henger, che a sorpresa è stata nominata proprio dalla mamma di Alessandro Iannoni. Voto inaspettato, visto che le due vanno molto d’accordo.

Tanti si aspettavano infatti una nomination di Carmen Di Pietro nei confronti di Estefania Bernal, dunque la sua scelta ha spiazzato diversi utenti: “La scelta di Carmen non l’ho capita, è tanto amica di Edoardo e manda Mercedesz al televoto, poteva votare Estefania oppure secondo la sua motivazione Luca, che è sull’Isola da meno tempo di Mercedesz” ha scritto uno.

@IsolaDeiFamosi forza MERCEDESZ!!! 💪🏻💪🏻💪🏻

Un po' assurda la scelta di Carmen, doveva scegliere Estefania… bah…#Isola🏝️ — Cristina Giannini (@CrisGia77) June 13, 2022

La scelta di Carmen non l'ho capita, è tanto amica di Edoardo e manda Mercedesz al televoto, poteva votare Estefania oppure secondo la sua motivazione Luca che è sull'isola da meno tempo di Mercedesz — Martina 🌼 (@martina5511) June 13, 2022

E altro: “Ma sicuro che Carmen è amica di Edoardo e Nicolas, non credo proprio […] Non perchè a me piaccia Mercedesz ma perché sa che può contare su Maria Laura, tra l’altro con Maria laura, Nick sarebbe uscito sicuro”, “Forza Mercedesz! Un po’ assurda la scelta di Carmen, doveva scegliere Estefania… bah…” e “Edoardo al posto di lamentarsi con Carmen per aver mandato in nomination Mercedesz, dovrebbe solo comprendere che se lui è ancora lì è grazie a Guendalina. Come direbbe Danielona Arrevuà!”.

“Ho dovuto farlo”. Licia Nunez confessa ora perché ha lasciato l’Isola dei Famosi: “Era giusto”