Licia Nunez all’Isola dei Famosi, svelato il motivo dell’addio. L’ex naufraga si è ritirata nel momento in cui Ilary Blasi e la produzione hanno comunicato l’allungamento del reality show, che terminerà a fine giugno. Ora, ha deciso di concedere un’intervista nella quale ha spiegato le ragioni che l’hanno indotta ad abbandonare l’Honduras e fare rientro a casa. Ne ha parlato apertamente per la prima volta e ha ammesso di aver agito, mostrandosi decisamente onesta e corretta.

Licia Nunez all’Isola dei Famosi, il motivo dell’addio è stato dunque rivelato nelle ultime ore. Intanto, nella puntata del 13 giugno, è stato eletto anche il primo finalista dell’Isola dei Famosi. Si sono svolte due prove fisiche, una tutta al maschile e una tutta al femminile. Sfida a tre con Mercedesz Henger e Carmen Di Pietro e alla fine l’ha spuntata Nicolas Vaporidis con il 47% delle preferenze. “Sono contento e al tempo stesso un po’ stupito, qui ho imparato a non dare nulla per scontato”, ha affermato.





Licia Nunez all’Isola dei Famosi, il motivo dell’addio

Licia Nunez all’Isola dei Famosi, spiegato il perché del suo addio prematuro. Ha voluto rivelare tutto durante un’intervista, effettuata con SuperGuidaTv. Queste le sue prime parole: “Non mi sono pentita. Ho avuto il totale sostegno del mio manager Marco Durante de La Presse Management, al contrario di alcuni miei amici che sapendo che partivo per l’Isola dei Famosi mi avevano data per spacciata. Io li avevo avvisati che avrei fatto una clip di presentazione in cui dicevo che sarei arrivata in finale, che era prevista per il 23 maggio”.

Poi Licia Nunez, sempre a SuperGuidaTv, ha aggiunto: “Poche settimane prima di partire avevo saputo del prolungamento, ma io avevo preso già altri impegni che era giusto onorare. Non c’erano le condizioni sull’Isola per poterli posticipare e così come ho onorato il contratto che avevo firmato con la produzione dell’Isola era giusto che rispettassi anche gli altri impegni presi. Ho capito che il pubblico era dalla mia parte, dopo aver superato qualche televoto. La certezza l’ho avuta quando sono rientrata in Italia”.

Infine, Licia Nunez ha raccontato: “Ho partecipato al Grande Fratello Vip due anni fa. Ero consapevole del fatto che questa fosse un’esperienza diversa. E’ stato un viaggio introspettivo che mi ha permesso di capire quali fossero i miei limiti. All’Isola dei Famosi è importante avere una buona resistenza mentale altrimenti il fisico ne risente”.

