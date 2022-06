Edoardo Tavassi Soleil Sorge, il retroscena dopo l’Isola dei Famosi. Lui è il fratello di Guendalina Tavassi, grande protagonista del reality appena terminato di Ilary Blasi che ha dovuto lasciare a un passo dalla finale per via di un infortunio. Lei non ha bisogno di presentazioni e dopo aver dominato le cronache al GF Vip 6 è sbarcata in Honduras.

Sbarcata insieme a Vera Gemma in versione ‘piratessa’ per pochissimo, ma tanto è bastato per far parlare di lei sull’Isola come in Italia. E ora che l’Isola dei famosi è finita, Edoardo Tavassi ha deciso di parlare anche di Soleil Sorge in una lunga diretta Instagram registrata poche ore fa.





Edoardo Tavassi Soleil Sorge, il retroscena all’Isola dei Famosi

Nella diretta Edoardo Tavassi ha toccato diversi argomenti, non solo l’arrivo di Soleil Sorge in Honduras. “Se è tutto programmato a L’Isola? No è tutto vero, tutto ciò che avete visto è reale. Ad esempio quando eravamo legati stavamo davvero uniti da quell’elastico ve lo assicuro. Io ho chiamato Alessandro ‘il compagno di pipì’. Lui la fa ogni ora è assurdo”, ha raccontato.

E ancora: “Poi non si magna nulla, tutto quello che devi fare è cercare di procacciarti del cibo. Nicolas ad esempio prendeva pesci piccoli e li doveva dividere con 10 persone. Ci mangi una puntina appena. Calcolate che io ho perso 23 kg. Se possiamo fumare sull’Isola? Ma magari, al massimo un pezzo de legno, io stavo sbroccando. Non ci stanno i tabacchi credetemi. Come facevano le ragazze con i peli? Ci stavano delle lamette per quello”. Quindi il commento di Edoardo Tavassi su Soleil Sorge.

Edoardo: “Soleil quando l’ho vista fermi tutti… s’è bloccato tutto. Quando è arrivata Soleil, io e Nicolas con Alvin stavamo così 😳 ci siamo un attimo bloccati. Comunque è una bella ragazza, forte, simpatica. Soleil si, approvata” 💪🏻



La presenza, seppur brevissima, di Soleil Sorge ha catturato l’attenzione di Edoardo Tavassi, che era già “invaghito” dell’influencer. “Soleil quando l’ho vista fermi tutti… s’è bloccato tutto – ha rivelato l’ex naufrago – Quando è arrivata lei, io e Nicolas con Alvin stavamo così… Ci siamo un attimo bloccati. Comunque è una bella ragazza, forte, simpatica. Soleil sì… è stata approvata!”.

