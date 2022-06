“Impazzito”. Il retroscena su Edoardo Tavassi svelato dall’ex naufraga dell’Isola

Pamela contro Edoardo Tavassi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha rilasciato un’intervista a Super Guida Tv per parlare della sua esperienza in Honduras e della convivenza con gli altri concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi con opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Pamela contro Edoardo Tavassi – L’ex volto di Non è la Rai, approdata in Honduras a edizione iniziata era convinta di arrivare in finale, ma ha perso al televoto contro il cantante dei Cugini di campagna Nick Luciani e il 20 giugno, a pochi giorni dalla fine dell’Isola dei Famosi, ha dovuto lasciare Cayo Cochinos insieme all’altra sconfitta, la modella Estefania Bernal.





Pamela contro Edoardo Tavassi: “Perdeva il lume della ragione”

L’ex ragazza di Non è la Rai ha vissuto gran parte della sua avventura da sola su Playa Sgamada e qui è riuscita a passare del tempo a riflettere su se stessa: “Inaspettatamente ho vissuto questa esperienza per la maggior parte in solitaria. Ne è valsa la pena però perché mi ha dato la possibilità di leggermi dentro e di riflettere. Devo ammettere però che all’inizio ero spaventata per via di alcune paure che mia madre mi ha trasmesso da quando ero piccola”, ha raccontato a SuperGuida TV.

Pamela contro Edoardo Tavassi. La Petrarolo ha parlato anche della lite che ha avuto con il fratello di Guendalina: “L’unico screzio l’ho avuto con Edoardo che era l’unica persona che apparentemente si era subito legata a me… Con lui poi mi sono freddata e ciascuno ha preso la sua strada. Lui era cambiato molto da quando era uscita Guendalina. Lei lo teneva a freno e lo faceva ragionare. Spesso perdeva il lume della ragione e diventava una mina vagante”.

Ancora parole sugli altri concorrenti della sedicesima edizione dell’Isola, dopo aver parlato di Edoardo Tavassi, Pamela ha commentato anche i comportamenti di Estefania Bernal e Roger Balduino. Come ormai tutti sanno, i due hanno organizzato un finto flirt per tenere banco all’Isola ma si sono visti costretti a confessare. “Non credevo alla loro storia e non ci ho creduto nemmeno dopo. Parlando singolarmente con loro mi sono ricreduta. Ho scoperto due persone carine“, ha spiegato Pamela Petrarolo a Super Guida Tv.

