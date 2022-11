GF Vip 7, regolamento infranto. Davanti alle telecamere del reality show di Alfonso Signorini gli inquilini della casa sono soliti rivelare aneddoti che diversamente non verrebbero mai a galla. Ma entro centri limiti: il concorrente li ha superati e adesso a cosa andrà incontro?

Edoardo Tavassi infrange il regolamento del GF Vip 7. Pare proprio che nel corso di una riunione in salotto il videomaker abbia deciso di lasciarsi andare ad alcune confidenze molto intime e private, ma il problema è sorto quando ha deciso di togliersi anche il microfono per proseguire liberamente nelle rivelazioni ai compagni di gioco attenti ad ascoltare il suo racconto. Senza microfono anche se per pochi secondi: Edoardo Tavassi nel farlo intenzionalmente ha infranto uno delle regole imposte per proseguire nel game del reality.

Confidenza bollente dunque quella di Edoardo Tavassi che togliendosi il microfono per qualche secondo infrange comunque il regolamento della casa del GF Vip: “Quando facevo le serate il giorno dopo andavo in spiaggia e mi fermavano tutti. Mi sono successe mille cose, tutte robe di donne. Una sera becco una russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le russe per me sono le più belle del mondo”, racconta Edoardo. (“Non ti ca*** nessuno”. GF Vip 7, Edoardo Tavassi: volano parole grosse con la concorrente).

“Mi siedo e inizio a parlare in un inglese mio. Questa qua sembrava tutta un po’ timidina e io le dicevo di sciogliersi. La sera andiamo in discoteca e sembra una suora poi però prende una bottiglia di gin la beve e me lo sputa in bocca…”, e il gieffino aggiunge: “Vi giuro che prima era una santa e dopo era posseduta da qualche demone. La matta inizia a ballare e a togliermi i vestiti. In hotel poi non vi dico… In camera aveva tutti gli alcolici e iniziava a rovesciarsi addosso facendo un sacco di cose forti”.

“Poi è successo quello che doveva succedere. Io però non amavo rimanere nelle camere delle donne dopo aver finito. Questa mi ha tolto il problema. Dopo la fine mi fa ‘ma tu ancora sei qui?’. Ragazzi, una grande… il top!”, poi a domanda la risposta: “Quante me ne sono fatte? No, non mi va di dire questa cosa davanti a tutti…”, ed è qui che Edoardo Tavassi toglie il microfono, per poi andare incontro al commento di Giaele: “No, ma che dici non ci posso credere!”.