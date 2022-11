Edoardo Tavassi rischia l’eliminazione dal GF Vip 7. Ma cosa è successo stavolta? Sembra che il fratello di Guendalina abbia rivelato ad alcuni concorrenti le classifiche di gradimento. C’è infatti una regola secondo la quale, che i gieffini che entrano a programma iniziati, non possono per nessun motivo svelare notizie e informazioni che arrivano dall’esterno della casa al resto del cast. Questa cosa però sembra che Edoardo non se la sia proprio ricordata e il ragazzo ha spifferato un po’ troppi dettagli ad un suo coinquilino.

Ad ascoltarlo c’era Edoardo Donnamaria e si parlava, come diceva o, della classifica di gradimento dei concorrenti del GF Vip. A quel punto Tavassi ha fatto addirittura una classifica azzardata e ha previsto che l’eliminazione più probabile è quella di George Ciupilan. Senza parole il compagno di Antonella, dopo aver scoperto che i concorrenti più apprezzati sono Nikita, George e Luca Salatino. Per il giovane si tratta di tre concorrenti che non creano dinamiche e non sono troppo attivi nel gioco.

Leggi anche: “Non ti ca*** nessuno”. GF Vip 7, Edoardo Tavassi: volano parole grosse con la concorrente





Edoardo Tavassi rischia l’eliminazione dal GF Vip 7

Allora perché tutto questo gradimento? Edoardo Tavassi allora gli ha spiegato che – secondo lui – il pubblico ama così tanto questi gieffini per un motivo in particolare. “Nikita fuori è fortissima. George? Anche lui forte. E Luca pure. Guarda che è un classico zì. Questo quando stavo per entrare io. Come è possibile? Il fatto che uno si espone tanto spacca a metà il pubblico o comunque spiazza”.

oriana rimprovera antonino che non la difende contro tavassi.

antonino "proprio loro due, ma litiga con Nikita caxo!"

eh ci ha provato ma Niki l'ha già rimbalzata caro vile che manda le altre a schiantarsi 🤡🤡🤡#gfvip #nikiters #mezzuomo pic.twitter.com/P14YQrKjod — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 17, 2022

E ancora: “Quelli invece che stanno zitti sono quelli che sopravvivono tanto come l’anno scorso. Guarda che è uguale zì fidati. Ci stavano pure le percentuali però adesso non me le ricordo. L’ho vista poco prima di entrare la classifica, ci stavate tutti proprio. Sì la lista completa fatta di voi prima che entrassimo noi nuovi”.

Micol capisce subito che in confessionale hanno cazziato Tavassi 💀 #incorvassi pic.twitter.com/ivwjpcON6m — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) November 18, 2022

E conclude: “Se eri a metà classifica tu? Tipo Europa League zì. Tu sei salito però, Antonella è scesa. Se gli immuni sono i meno graditi dal pubblico? E certo, ma elencami chi sono. Charlie, Wilma? Loro sono ultimi. George non gli serve a niente, non crea nulla, ma non esce. Come fanno a farlo uscire? Però se lui va in nomination con lei che è al primo posto allora sì”. Uscirà per questo Tavassi?

Leggi anche: “Ha una fidanzata”. GF Vip 7, Edoardo Tavassi, scoop esagerato. Altro che Micol: “Fuori convive con lei”