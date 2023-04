Edoardo Donnamaria, arriva la decisione dell’ex gieffina. I concorrenti rimasti in gioco al GF Vip 7 si avvicinano sempre di più alla puntata conclusiva che vedrà finalmente proclamato il nome della vincitrice o del vincitore ufficiale dell’attuale edizione del reality show. Ma qualcosa continua a stuzzicare gli animi di chi ha già abbandonato la casa più spiata d’Italia da diverso tempo, ed è questo l’esempio di Nicole…

Nicole Murgia non segue più Edoardo Donnamaria sui social. Già nelle scorse settimane il pubblico italiano ha avuto modo di seguire da vicino il punto di vista dell’ex gieffina sull’amico. Infatti Nicole Murgia in persona ha raccontato nel corso di un’intervista per Turchesando di aver provato a sentire Edoardo poco dopo l’uscita del concorrente dalla casa del GF Vip: “Se l’ho sentito? Gli ho mandato un messaggio la sera della squalifica dicendogli che mi dispiaceva molto e che è stato un grande concorrente”.

Nicole Murgia non segue più Edoardo Donnamaria sui social: il motivo

Ma la risposta di Edoardo Donnamaria non è mai arrivata: “Non ci siamo sentiti, non mi ha ancora risposto. Forse non vuole che Antonella si arrabbi?”. Un rapporto di amicizia che Nicole stessa ha sempre visto molto complice e saldo: “Eravamo tipo fratelli nella Casa, avevamo un rapporto molto bello, quasi familiare. Quelle scene avrebbero infastidito chiunque? Se sotto i tuoi occhi no. Se le facciamo di nascosto e le vedi un una clip sì. Ma se le faccio davanti a te e le hai sempre viste”. Quindi dietro al silenzio dell’amico, Nicole ha ipotizzato che possa esserci un motivo ben preciso. A distanza di diverso tempo, però, Nicole Murgia è stata costretta a prendere una decisione in tal senso.

Ed è così che nel corso di una recente intervista per Casa Chi, la Murgia ha rivelato di aver smesso di seguire Edoardo sui social. E sembra che dietro al silenzio di Donnamaria, l’influenza di Antonella Fiordelisi centri ben poco. A rivelarlo lo stesso Edoardo che avrebbe fatto riferimento esplicito a qualcosa che non avrebbe per nulla gradito e che gli avrebbe fatto percorrere la strada del silenzio.

Su questo aspetto, tutto sembra ancora tacere, ma i fan del programma ricordano molto bene le parole di Antonella Fiordelisi riferite al fidanzato nel corso di una passata intervista a Casa Chi: “In casa gli ho detto: ‘Mi hai fatto stare veramente male e non so se tornerò con te perché con i tuoi atteggiamenti sono stata male, non accetto queste cose’. Mi ha promesso in capanna che, non essendo stato molto corretto nei miei confronti, non avrà nulla a che fare con queste persone”.