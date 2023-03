Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, adesso a parlare è l’ex gieffina. Tanti mesi trascorsi insieme nella casa del GF Vip 7 hanno avuto modo di fare emergere compatibilità e attriti. È successo alla coppia, spesso protagonista indiscussa di momenti di forte tensione, ma anche agli altri inquilini della casa che hanno assistito e opportunatamente commentato le vicende dei vipponi.

Nicole Murgia delusa da Antonella Fiordelisi. A parlare è proprio l’ex gieffina del reality show di Alfonso Signorini che già da diverso tempo ha dovuto abbandonare il gioco. Intervistata per Chi Magazine, Nicole ha voluto fare il punto della situazione, accendendo i riflettori su alcuni aspetti che avrebbero portato a trarre le somme.

Nicole Murgia delusa da Antonella Fiordelisi: “In realtà è una provocatrice…”. Poi la spara pesante anche sulla relazione con Edoardo Donnamaria

A domanda secca, risposta immediata, Nicole Murgia non sembra avere alcuna titubanza a riguardo: “Quale concorrente mi ha delusa? Antonella. Avevo apprezzato il suo spirito battagliero, in realtà è una provocatrice che cavalca l’onda del vittimismo. Non so quanto possa durare la loro storia fuori. Edoardo è simpatico, intelligente, gli voglio bene, ma non mi sarei mai vista accanto a lui. Siamo entrambi affettuosi e lo facevamo davanti ad Antonella, non alle sue spalle. Facevo lo stesso con Luca e con Oriana”.

Ma dopo aver fatto i nomi di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia è tornata a parlare anche di altri vipponi, primo tra tutti Antonino Spinalbese: “Mi sono avvicinata a lui in modo goliardico e divertente, ci siamo stuzzicati. Abbiamo affrontato anche discorsi seri, a tutti e due mancavano i nostri figli. Ho scoperto un ragazzo intelligente, profondo, galante, rispettoso. Ma era un gioco. Nella Casa è facile cercare una persona che sia un appiglio cui aggrapparsi per avere un abbraccio, una coccola.

E non poteva mancare all’appello anche Daniele Dal Moro: “All’inizio ci siamo stuzzicati, poi abbiamo litigato, abbiamo avuto confronti duri. Il legame con Oriana lo ha addolcito, lo ha portato ad aprirsi. Mi ha aiutato nei momenti difficili strappandomi un sorriso“. D’altronde la casa del GF Vip 7 è spesso scenario della nascita di grandi amicizie pronte a proseguire anche lontano dalla telecamere. E chissà quante sorprese regalerà il reality show al pubblico italiano non appena appreso il nome del vincitore ufficiale.