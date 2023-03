Antonella Fiordelisi è uscita dal GF Vip 7, ma la vera notizia è che ha ripreso possesso del telefono e di conseguenza dei suoi account social. Proprio così, l’ex schermitrice campana ha deciso di continuare a giocare, facendo quello che sa fare meglio, polemica. Chiaramente i fan del programma sono con gli occhi puntati tutti su di lei e si aspettavano un passo falso come questo.

Gesto che chiaramente è arrivato e che probabilmente è un chiaro messaggio di Antonella per chi di dovere. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di analizzare la situazione. Sono infatti spuntati alcuni like contro Micol Incorvaia che stanno facendo storcere il naso di qualcuno. Da quello che riportano alcuni utenti infatti, la Fiordelisi avrebbe messo dei “mi piace” ad alcuni commenti al vetriolo scritti ai danni di Micol Incorvaia. Per chi non lo sapesse infatti, Antonella ce l’ha a morte con Micol.

Leggi anche: “È morto, dovevate dirmelo”. Davide Donadei è nero col GF Vip, la scoperta choc solo fuori dalla casa





Antonella Fiordelisi, il gesto choc fuori dal GF Vip 7

E i motivi sono molteplici. In primis, la giovane compagna di Edoardo Tavassi, è in origine una ex di Donnamaria. E già per questo era finita sul libro nero della Fiordelisi. Ma non è finita, perché col passare del tempo, i rapporti tra le due si sono sempre più deteriorati per via delle fazioni createsi all’interno del reality. La differenza è che mentre Micol è finita in finale insieme ad Oriana e Giaele, lei è uscita per colpa della mamma e del papà.

Nikita non ha mai detto a Micol che è brutta,ma che è insicura.

Nikita ha sempre pensato bene sull’aspetto di Micol a differenza sua e del suo fidanzato che voleva essere si vestisse + sexy e – bimba.



NON CI PROVATE CORVI,VI DISTRUGGO.#GFVip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/SExQZc6qrf — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 21, 2023

Tra l’altro, anche un altro gesto potrebbe aver fatto adirare non poco Antonella Fiordelisi una volta uscita dalla casa. È notizia recente che anche Clizia Incorvaia, la sorella di Micol, ha detto cosa pensa di Antonella. E la cosa non deve essere troppo piaciuta alla Fiordelisi. La compagna di Ciavarro ha detto: “Questo nome è la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa”.

Nikita sottolineando il miglioramento di Antonella e difendendola da chi l’accusa nonostante la doc non sia più in casa.#GFvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/KnggOvWElm — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 21, 2023

E ancora: “Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei”. Qualcuno commenta sui social: “Sapete che personalmente la Fiordelisi non era tra i miei concorrenti preferiti ma questa edizione l’ha portata avanti quasi da sola, bisogna ammetterlo”. Lapidaria la reazione di Antonella che ora farà di tutto per renderle pan per focaccia. Chissà che succederà.

Leggi anche: “Qualcuno poteva farsi molto male”. GF Vip, Nikita Pelizon combina un disastro in casa: “Dovete squalificarla”